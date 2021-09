Xiaomi Pad 5 officielle : Snapdragon 860, batterie 8720 mAh, découvrez la tablette à partir de 349€

Lors de sa conférence aujourd’hui, Xiaomi a révélé la Xiaomi Pad 5, sa toute nouvelle tablette. Équipé d’un processeur Snapdragon 860, d’une batterie 8720 mAh et de 6 Go de RAM, l’appareil est un petit monstre de puissance. Accompagnée de son Smart Pen et d’un design fin, elle peut s’emmener partout où on a besoin d’elle.

Après des rumeurs quant à une éventuelle conférence Xiaomi se tenant lieu ce 15 septembre, la firme chinoise a bel et bien répondu à présente. Comme prévu, nous avons donc eu un aperçu des Xiaomi 11T et 11 T Pro. Les smartphones repoussent en outre les limites de la charge rapide en étant compatibles à la charge 120 W. Il ne faut ainsi que 17 minutes pour passer de 0 à 100 % de batterie. Mais ce n’est pas tout, puisque ces derniers ont également droit à un capteur photo 108 MP et une batterie 5000 mAh.

Les Xiaomi 11T n’ont pas été les seules stars de la conférence. Le constructeur a aussi levé le voile sur la Xiaomi Pad 5, sa nouvelle tablette. Début août, les utilisateurs chinois ont eu droit aux 3 modèles de Mi Pad 5, c’est désormais à notre tour de profiter d’une version inédite de l’appareil. Du côté de sa fiche technique, celui-ci remplit le contrat. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 860 gravé en 7 nm et avec une fréquence de 2,96 GHz. Pour l’accompagner, on retrouve une batterie 8720 mAh ainsi que 6 Go de RAM.

La Xiaomi Pad 5, la tablette idéale pour toutes les utilisations

Avec un écran WQHD+ de 11 pouces d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la Xiaomi Pad 5 mesure exactement 254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm. Elle se dote donc d’un design relativement fin qui la rend très facile à transporter. Ce n’est d’ailleurs pas le seul avantage de son écran. Grâce à la technologie True Display, ce dernier s’adapte automatiquement à la lumière de son environnement pour diffuser des images plus proches de la réalité. Couplé à ses quatre haut-parleurs stéréo compatibles avec le Dolby Atmos, c’est le compagnon idéal pour les voyages.

Sur le même sujet : Xiaomi 11T et 11 T Pro officiels — écran OLED 120 Hz, charge ultra rapide 67/120 W, à partir de 499 €

Enfin, la tablette se dote d’un capteur principal de 13 MP, capable de scanner automatiquement les documents, ainsi que d’un capteur selfie de 8 MP. Vendu séparément, le Xiaomi Smart Pen permet de tracer des traits précis tout aussi bien que de prendre des notes rapidement. La Xiaomi Pad 5 est disponible en deux coloris : Cosmic Gray et Pearl White. Elle est commercialisée à 349 € pour sa version 128 Go de stockage et 399 € pour sa version 256 Go de stockage. Les plus rapides d'entre vous pourront même l'acheter à seulement 299€.