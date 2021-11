Les tablettes Android pourraient faire leur grand retour sur le marché en 2022

Vivo pourrait prochainement annoncer une nouvelle tablette destinée au segment du haut de gamme. D’autres constructeurs pourraient suivre, remettant au goût du jour un format un peu tombé en désuétude.

Le format tablette était un incontournable dans la première moitié de la décennie 2010. Depuis, il est tombé en désuétude, la faute à des smartphones de plus en plus grands qui empiètent sur son usage, une saturation du marché ou encore un désintéressement de la part du consommateur. Certains constructeurs, comme Samsung, Huawei ou Apple, continuent d’en proposer en modernisant le format, mais dans l’ensemble, proposer une tablette à la vente n’est plus un passage obligé. L’année 2022 pourrait changer ça.

Des constructeurs pourraient avoir dans l'idée de tenter de reprendre ce marché en main. Ce serait le cas de Vivo, selon le célèbre leakeur Digital Chat Station. La marque chinoise, qui se développe de manière agressive à l’international, pourrait prochainement présenter une tablette haut de gamme dotée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870.

2022 pourrait être l’année de la tablette

Vivo pourrait la sortir très rapidement, afin d’éviter un embouteillage du à la rapide explosion du marché de la tablette. En effet, de nombreux constructeurs aimerait avoir leur produit de ce type en 2022. On pense notamment à Oppo, dont la première ardoise tactile a été repérée il y a peu dans une fuite. Là encore, on parle d’un produit haut de gamme, avec un écran 120 Hz et un processeur Qualcomm Snapdragon 870. D’autres constructeurs seraient aussi dans les starting-blocks.

Toujours selon Digital Chat Station, les fabricants pourraient proposer des produits pour des usages précis. Ainsi, nous pourrions avoir des tablettes dédiées au gaming, d’autres dédiées à la productivité ou encore à la lecture. La démocratisation de grands écrans OLED pourrait aussi permettre de redonner une nouvelle jeunesse à ce marché désuet.

Il ne faut pas non plus négliger les acteurs historiques qui n’ont jamais abandonné le format. On pense à Samsung sur Android, qui empiète sur les usages PC avec ses Galaxy Tab. D’ailleurs, la Galaxy Tab S8 pourrait être présentée très bientôt et devenir l’un des emblèmes de cette renaissance. Quoi qu’il en soit, nous pourrions beaucoup parler de ce format dans les mois qui viennent.