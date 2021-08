Xiaomi pourrait lancer les Mi 11T et les Mi Pad 5 le 15 septembre prochain

Xiaomi vient officiellement d’annoncer la date d’une nouvelle conférence, le 15 septembre prochain. Comme le dévoile l’affiche, nous aurons probablement droit à de nouveaux smartphones, mais peut-être aussi à d’autres appareils.

Xiaomi devrait lancer de nouveaux appareils lors d’une conférence le 15 septembre prochain. On sait qu’il s’agit de la période à laquelle nous attendons généralement les nouveaux smartphones de la gamme T du fabricant. Xiaomi pourrait donc profiter de cet événement pour annoncer ses nouveaux Mi 11T et Mi 11T Pro, qui succèderont directement aux Mi 10T et Mi 10T Pro de l’année précédente. Les deux appareils ont déjà été certifiés, mais aucun modèle Lite n’a pour l’instant fuité.

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Xiaomi allait utilisait un SoC MediaTek Dimensity pour son nouveau Mi 11T, et non un Snapdragon 888. Le Mi 11T Pro sera néanmoins lui propulsé par la puce haut de gamme de Qualcomm, et devrait offrir un écran OLED 120 Hz. Il s’agirait donc d’une amélioration majeure par rapport aux modèles de l’année dernière, qui n’utilisaient que des écrans IPS 120 Hz. On s’attend à retrouver 3 capteurs photo au dos des appareils, dont un capteur principal de 108 MP pour le Mi 11T Pro et un capteur principal de 64 MP pour le Mi 11T. Comme il n'utilisera pas un processeur de Qualcomm, on s'attend à ce que ce dernier soit moins cher que le Mi 10T de l'année dernière, qui avait été lancé à 499 euros.

Xiaomi pourrait lancer ses tablettes Mi Pad 5 en Europe

Le fabricant chinois pourrait également profiter de l’événement pour dévoiler ses nouvelles tablettes Mi Pad 5. Xiaomi avait lancé ses tablettes Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro et Mi Pad 5 Pro 5G au début du mois en Chine, mais elles n’avaient pas été présentées sur d’autres marchés.

Comme l’avait dévoilé le leaker @xiaomiui il y a quelques mois, nous savons que Xiaomi prévoit de lancer ses tablettes haut de gamme en dehors de Chine. Il s’agirait d’une bonne nouvelle pour le marché, puisqu’elles viendraient concurrencer les iPad d’Apple et les Galaxy Tab S7 de Samsung. Pour l’instant, on ne sait pas si les trois tablettes seront disponibles en France, mais on s’attend à ce qu’au moins une d’entre elles soit présentée ici.

Source : Xiaomi