Mi Pad 5 : Xiaomi présente ses nouvelles tablettes Android pour concurrencer l’iPad Pro

Xiaomi a présenté hier ses nouvelles tablettes Android : les Mi Pad 5. Au programme, trois versions, la Mi Pad 5, la Mi Pad 5 Pro et la Mi Pad 5 Pro 5G. Toutes trois sont des tablettes milieu de gamme à des prix justes mais avec des caractéristiques techniques très intéressantes.

Les tablettes Android n’ont plus autant le vent en poupe qu’avant. Néanmoins, la transformation de ces ardoises tactiles en mini-PC avec clavier et stylet suscitent un nouvel intérêt. Xiaomi compte bien en profiter avec trois nouveaux modèles de sa série Mi Pad 5. Nous avons la Mi Pad 5, la Mi Pad 5 Pro et la Mi Pad 5 Pro 5G.

Les trois tablettes sont assez similaires et se différencient par des détails techniques. Pour le format, nous sommes dans du grand classique avec une coque qui inclue un clavier ainsi qu’un stylet spécialement dédié pour prendre des notes. Un form factor introduit avec l'iPad Pro il y a quelques années et maintenant repris partout. Elles disposent d’un écran LCD de 11 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elles sont aussi similaires au niveau du design, puisqu’elles font toutes 6,85 mm d’épaisseur et pèsent 511 grammes.

La Mi Pad 5 n’est pour l’instant pas prévue pour la France

La Mi Pad 5 classique est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 860, tandis que les Mi Pad 5 Pro et Pro 5G disposent d’un Qualcomm Snapdragon 870. La version 5G dispose de plus de RAM, mais aussi d’un meilleur capteur photo de 50 mégapixels, contre 13 mégapixels pour les deux autres modèles. La Mi Pad 5 classique est dotée d’une batterie de 8 720 mAh ainsi que de la recharge rapide à 33 Watts, tandis que les versions Pro et Pro 5G sont équipées d’une batterie de 8600 mAh, mais d’une recharge rapide de 67 Watts.

Les trois modèles sont disponibles en vert, en blanc et en noir et tournent sur Android 11 avec la surcouche MIUI. Elles sont disponibles en précommande en Chine, mais pour le moment aucune sortie à l’international ne semble prévue, ce qui est un peu dommage. Les prix vont de 1999 Yuans (263 euros) à 3499 Yuans (526 euros) selon les modèles et le clavier, vendu à part, coûte 399 Yuans (52 euros). Le stylet est lui à 349 Yuans (45 euros).