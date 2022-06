Xiaomi Pad 5 : le modèle 128 Go de la tablette est en baisse de prix

La Xiaomi Pad 5 fait l'objet d'une baisse de prix sur la boutique française de la marque. Proposée dans son modèle 128 Go, la tablette tactile perd en effet 70 euros par rapport son prix conseillé. On vous explique comment profiter de la réduction dans la suite de l'article.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que la Xiaomi Pad 5 est vendue à prix réduit sur la version française du store officiel Xiaomi.

Affiché en temps normal à 399,90 euros, le modèle 128 Go de la tablette voit son tarif baisser à 329,90 euros par l'intermédiaire d'une remise de 70 euros qui est effectuée lors de l'ajout du produit dans le panier. Pour information, l'offre promotionnelle concerne seulement le coloris gris minéral de la tablette.

Présentée en même temps que la Pad 5 Pro et la Pad 5 Pro 5G, la Pad 5 de Xiaomi est une tablette tactile qui embarque un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 600, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 8720 mAh compatible avec la charge rapide à 33 watts et le système d'exploitation mobile Android associé à une interface MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve une caméra arrière de 13 MP et une caméra avant de 8 MP. Quant à la connectivité, elle se compose de la norme Wi-Fi 5 (ac), du Bluetooth 5.0 et d'un port USB Type-C.