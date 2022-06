Logitech MX Keys Plus : super prix sur le clavier sans fil avec son repose-poignets

Vous avez l'intention de vous procurer le Logitech MX Keys Plus ? Sachez que le très bon clavier sans fil est vendu avec son repose-poignets à moins de 90 euros. Une bonne affaire à saisir dans la limite des stocks disponibles !

Après le Logitech MX Keys mini à moins de 68 euros, c'est au tour d'un autre clavier de la gamme MX Keys d'être victime d'un bon plan.

En effet, le Logitech MX Keys Plus fourni avec son repose-poignets est vendu par Amazon au prix de 89,99 euros au lieu de 120,19 euros ; soit une réduction de plus de 30 euros par rapport au tarif constaté du début du mois de juin. Pour information, il s'agit d'un article éligible à la livraison gratuite à domicile.

Considéré comme un clavier multi-dispositifs, le Logitech MX Keys Plus est compatible avec les systèmes d'exploitation Apple MacOS, Microsoft Windows, Linux, iOS et Android. Il peut être relié à plusieurs appareils en même temps par l'intermédiaire du bouton Easy-Switch qui permet de passer d'un appareil à un autre sans effort. Livré avec un récepteur USB, le clavier sans fil rétroéclairé dispose d'une batterie rechargeable Li-Po de 1500 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 10 jours. Enfin, le clavier mesure 13.1 x 43.2 x 2 centimètres et affiche un poids de 810 grammes.