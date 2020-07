Xiaomi Mi TV Stick pas cher : l’acheter au meilleur prix

Où acheter la Xiaomi Mi TV Stick au meilleur prix ? La clé HDMI vient à peine d’être officialisée qu’elle fait déjà l’objet d’une offre attractive du côté de l’enseigne en ligne Cdiscount pour l’acheter moins cher.

Cliquez ici pour précommander la Xiaomi Mi TV Stick sur Cdiscount au meilleur prix

Vous ne disposez pas encore d’une smart TV mais souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités d’un vrai téléviseur connecté ? La Xiaomi Mi TV Stick est la nouvelle solution pour réaliser votre rêve à moindre coût. Cette clé à peine plus longue que votre pouce apporte Android TV à n’importe quel téléviseur classique disposant d’un port HDMI. Et vous allez le voir, elle dispose de nombreux arguments pour séduire.

Pas besoin d’une box TV, aussi compacte soit-elle pour bénéficier des avantages d’Android TV. La Xiaomi Mi TV Stick joue le même rôle que la Mi Box pour une taille nettement plus compacte et va beaucoup plus loin que ce qu’est capable de faire un Chromecast traditionnel. En effet, plutôt que diffuser le contenu d’un smartphone sur l’écran de votre téléviseur, c’est tout Android TV qui s’y invite grâce à la clé HDMI dont le format est similaire à celui de la Fire TV Stick d’Amazon.

💰 Où acheter la Xiaomi Mi TV Stick au meilleur prix ?

Pour l’instant, seule Cdiscount permet de précommander la Xiaomi Mi TV Stick et l’opération s’accompagne d’une offre promotionnelle intéressante qui vous permet de réaliser 10 € d’économie sur le prix du lancement. Cela correspond à une réduction de 25% sur le prix. Annoncée au tarif de 39,99 €, la clé HDMI est en effet proposée à 29,99 € sur Cdiscount, et ce, jusqu’au 2 août 2020.

Le dongle HDMI sera officiellement en stock le 22 juillet 2020. Nous ajouterons les autres offres pour acheter la Mi TV Stick de Xiaomi au fur et à mesure qu’elles apparaissent chez d’autres marchands.

👍 Quels sont les atouts de la Mi TV Stick de Xiaomi ?

Le dongle HDMI est compatible avec Android TV. Là se trouve son principal argument. Plutôt que de se contenter d’une fonctionnalité de projection comme le Chromecast de Google, vous bénéficiez d’une interface Android complète. De quoi profiter de plus de 5000 applications optimisées pour les téléviseurs, dont Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+.

Le second argument de poids de la Xiaomi Mi TV Stick, c’est son design compact comparable à celle d’une clé USB. Elle s’insère facilement dans votre téléviseur est beaucoup plus discrète qu’un Chromecast ou une box Android TV traditionnelle. Enfin, le dongle est accompagné d’une télécommande intégrant plusieurs boutons fonction dont un raccourcis pour accéder d’un simple tap à Netflix et Amazon Prime Video ou encore pour lancer Google Assistant. Pour tout savoir sur les caractéristiques de la Xiaomi Mi TV Stick, cliquez sur le lien précédent pour consulter notre dossier qui lui est consacré.