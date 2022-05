Xiaomi Mi Band 5 : le bracelet connecté passe à moins de 20 euros

Vous cherchez un bracelet connecté pour faire du sport ou suivre votre sommeil ? Vous voulez un modèle efficace pour un prix attractif ? Alors, profitez de cette offre à ne pas rater sur le site de la Fnac. Le Xiaomi Mi Band 5 passe à 19,99 euros au lieu de 49,99 euros, soit une remise de 60% !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI BAND 5 (FNAC)

L’été arrive et vous songez à vous remettre au sport ? Vous souhaitez mesurer votre fréquence cardiaque, vos calories brûlées, les kilomètres parcourus sans vous ruinez ?

Le très populaire bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 est actuellement disponible sur le site de la Fnac pour seulement 19,99 euros. Vous économisez ainsi 30 euros sur le prix d’origine.

Sorti en 2020, le Mi Band 5 de Xiaomi est un bracelet connecté qui permet de mesurer vos efforts avec 11 modes sportifs intégrés (course à pieds, cyclisme, marche, natation, rameur, elliptique, yoga, vélo d’appartement, corde à sauter, tapis de course et pratique libre). Étanche jusqu’à 50 mètres, il dispose d’une autonomie de 14 jours. En plus du suivi de l’activité sportive, il peut surveiller votre rythme cardiaque en temps réel, analyser votre sommeil et suivre le cycle menstruel.

Les informations s’affichent sur un écran tactile couleur AMOLED de 1,1 pouce avec une résolution 126 x 294 pixels. Ce bracelet est compatible Android et iOS.

