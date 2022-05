Shield TV Pro : la box Android TV de NVIDIA est à un bon prix, vite !

Cela fait plusieurs mois que l'on n'avait pas vu la NVIDIA Shield TV Pro à un bon prix ! En ce vendredi 13 mai 2022, la box Android TV passe sous les 180 euros grâce à un coupon de réduction que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Le vendredi 13 est souvent synonyme de chance ou de malchance pour les superstitieux. À cette occasion, Cdiscount propose de bénéficier de 13 euros de réduction pour tout achat supérieur ou égal à 133 euros.

Parmi les nombreux produits éligibles à l'opération, on retrouve notamment la Shield TV Pro. L'excellente box Android TV de NVIDIA est vendue par Cdiscount à 176,99 euros au lieu de 199,99 euros ; soit 13 euros de moins avec le coupon FRIDAY13 qui est à saisir au cours de l'étape de la commande.

Sortie en même temps que le modèle classique en 2019, la version Pro de la NVIDIA Shield TV se présente sous la forme d'une box multimédia numérique qui donne la possibilité de regarder des vidéos en 4K HDR. L'appareil tournant sous le système Android TV embarque une mémoire vive de 3 Go de RAM, un espace de stockage interne de 16 Go, les normes Dolby Atmos et Dolby Digital Plus, ainsi que le processeur Tegra X1+. Pour les connecteurs, un port LAN (RJ-45), une sortie HDMI et deux ports USB 3.0 sont de la partie. Enfin, la Shield TV Pro de NVIDIA est compatible avec la technologie Chromecast et l'assistant vocal Google.