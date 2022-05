Mi Air Purifier 3C : très bon prix sur le purificateur d’air Xiaomi

Pour un air plus propre et plus pur au sein du foyer, il est nécessaire d'être équipé d'un purificateur d'air. Actuellement, la boutique en ligne Xiaomi propose son Mi Air Purifier 3C à un très bon prix de 79,99 euros. Une offre intéressante à saisir très rapidement !

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que la version française du store Xiaomi permet à ses clients de faire une économie de 70 euros sur un purificateur d'air. Vendu en temps normal à 149,99 euros, le Xiaomi Mi Air Purifier 3C voit son prix baisser à 79,99 euros sur la boutique Mi Store. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Pour en revenir au Mi Air Purifier 3C, le purificateur d'air de la marque chinoise Xiaomi disponible dans un coloris blanc est équipé d'un filtre HEPA qui aide à éliminer 99,99 % des particules nocives et à expulser un air plus propre et plus pur. L'appareil dispose également d'un affichage à LED avec des informations sur la qualité de l'air et l'état de fonctionnement en temps réel.

Compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa, le Xiaomi Mi Air Purifier 3C est contrôlable par l'intermédiaire d'une application dédiée qui peut être téléchargée depuis un terminal Android ou iOS. Enfin, l'accessoire présente un débit d'air purifié de 320 m³/h ; soit un débit de 5 330 litres d'air purifié par minute.