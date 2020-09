Xiaomi Mi 10T Pro : un prix de 699 euros en Europe

Le Xiaomi Mi 10T Pro, le prochain flagship de la marque chinoise, serait vendu à un prix de départ de 699 euros en Europe. Dans la foulée, une fuite confirme une partie de la fiche technique du smartphone, dont l'écran 144 Hz et le SoC Snadpragon 865.

Xiaomi s'apprête à étoffer la gamme des Mi 10. Après les Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite et le Mi 10 Ultra, la marque chinoise va bientôt dévoiler le Mi 10T Pro. Orienté haut de gamme, le téléphone est apparu dans une poignée de photos volées il y a quelques semaines. Côté design, il opte pour un bloc photo rectangulaire et un écran poinçonné.

Sur le même sujet : Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro – voici leurs fiches techniques, les prix sont à la hausse

Une fuite confirme l'écran 144 Hz du Xiaomi Mi 10T Pro

D'après Ice Universe, célèbre informateur du milieu, le Mi 10T Pro est recouvert d'un écran 144 Hz. Plusieurs smartphones gamers sont déjà équipés d'un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, dont le Nubia Red Magic 5G, le Lenovo Legion, ou le ROG Phone 3 d'Asus. Aux dernières nouvelles, il s'agit d'une dalle LCD Full HD+ de 6,67 pouces, il s'agit donc du premier écran LCD 144 Hz du marché.

Le smartphone est alimenté par une imposante batterie de 5000 mAh. On s'attend à retrouver la recharge rapide filaire 50 W, la charge sans fil à 30W et la recharge inversée des Mi 10. Sans surprise, il est alimenté par le SoC Snapdragon 865, le SoC de Qualcomm, probablement couplé à un minimum de 8 Go de RAM.

Dans la foulée, Ice Universe partage une photo volée prise dans un magasin Xiaomi. On y aperçoit le prix affiché dans les Mi Store pour le Mi 10T Pro : 699€. Il s'agit du prix de départ de la version Pro. On s'attend à ce que le tarif de la version standard soit inférieur, peut-être 499€ ou 599€ sur le marché européen. Aux dernières nouvelles, Xiami présenterait les deux smartphones dans le courant de la fin septembre. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.