Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro : voici leurs fiches techniques, les prix sont à la hausse

Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro se dévoilent presque intégralement. Les deux smartphones gagnent en puissance grâce notamment au SoC Snapdragon 865 (5G) et proposent un meilleur bloc photo. Amazon a également déovilé leurs prix par erreur et ils sont sensiblement à la hausse.

La famille des Mi 10 va encore s’agrandire chez Xiaomi. La marque s’apprête à lancer des Mi 10T et Mi 10T Pro haut de gamme dont les premières photos ont récemment fuité. La gamme avait fait ses débuts l’année dernière avec les Mi 9T et Mi 9T Pro qui ont été plébiscités grâce à son rapport qualité prix avantageux. Le Xiaomi Mi 10T de 2020 se positionne sur le même segment – haut de gamme – que la version Pro, contrairement aux modèles de l’année dernière.

Le Mi 9T de 2019 se contentait d’un Snapdragon 730 milieu de gamme, contre le Snapdragon 855 pour le Mi 9T Pro. Les Mi 10T et Mi 10T Pro quant à eux sont équipés du même SoC Snapdragon 865. La version Pro embarque 8 Go de RAM contre 6 Go pour le Mi 10T. Les deux smartphones disposent d’un écran LCD Full HD+ de 6,67″ avec un taux de rafraichisement de 144 Hz d’après le leaker chinois Chat Station.

Le Xiaomi Mi 10T Pro se distingue principoalement par son bloc photo plus avancé. Il est en effet annoncé avec trois capteurs dont un module principal de 108 MP. Le Mi 10T standard aura aussi trois capteurs, mais un module principal de 64 MP. Les deux smartphones disposeraient de 128 Go ou 256 Go de stockage interne. La version Pro est annoncée avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Xiaomi Mi 10T et Mi 10 TPro : des prix sensiblement à la hause

Le deuxième grosse fuite concerne le prix des deux smartphones. Leurs fiches produit ont en effet été publiée par Amazon Espagne avant d’être supprimées dans la foulée. Les deux pages nous ont surtout renseigné sur le prix des Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro. Si les tarifs affichés (en euro) sont corrects, la version de base serait vendu au prix de 550 € contre environ 666 € pour le Mi 10T Pro.

Ces tarifs sont bien plus élevés que ceux des Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro qui coûtaient respectivement 390 € et 449 € en France pour les versions 128 Go à leur lancement.

