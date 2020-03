Nubia dévoile le Red Magic 5G : écran 144 Hz et 16 Go de RAM, à moins de 700€

Nubia vient de lever le voile sur le Red Magic 5G, un nouveau smartphone gaming doté d’une fiche technique étonnante. Il se distingue en effet grâce à son écran AMOLED de 144 Hz et un SoC Snapdragon 865 épaulé par 16 Go de mémoire vive. Date de sortie, prix, fiche technique…On vous dit tout sur le nouveau fleuron de Nubia.

Après l’incroyable Z20 avec double écran ou le Nubia X sans caméra selfie, Nubia continue dans la surenchère. Ce 12 mars, la marque chinoise, filiale de ZTE, a en effet présenté un nouveau smartphone gaming de haut vol, le Red Magic 5G.

Lire également : Nubia tease une recharge rapide de 80W

📱Quelle fiche technique pour le Nubia Red Magic 5G ?

Le Red Magic 5G est recouvert d’un écran 6,65 pouces Full HD+ AMOLED. La dalle offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui promet un affichage encore plus fluide que l’écran 120 Hz des Galaxy S20 par exemple. Comme Asus sur les ROG Phone ou Xiaomi sur les derniers Black Shark, Nubia a placé des touches physiques dédiées au jeu sur mobile sur les tranches. Dans la même optique, la firme a intégré un système de vibrations 4D afin d’immerger encore davantage le joueur.

Compatible 5G, le smartphone gaming est alimenté par le SoC Snapdragon 865 couplé à 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive LPDDR5. Grâce à cette solide fiche technique, le Nubia Red Magic 5G explose tous les records sur AnTuTu. Pour éviter la surchauffe en cas d’une longue partie de jeu, la firme mise sur une technologie de refroidissement propriétaire composée d’une couche de graphène, d’aluminium et d’un oléoduc permettant de faire circuler du liquide.

L’autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 55W. Nubia promet un gain de 56% d’autonomie en 15 minutes de charge. Côté photographie, Nubia mise sur un triple capteur photo composé d’un module principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, un second capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Enfin, le smartphone est doté d’une prise jack et d’un port USB-C.

💰Quel prix et quelle date de sortie ?

En Chine, le Red Magic 5G est vendu au prix de départ de 3 799 yuans, soit environ 485€, pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Pour la variante équipée de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, il faut débourser 4 999 yuans, à peu près 640 euros.

Le smartphone gaming sera vendu sur le marché chinois dès le 19 mars 2020. Il devrait débarquer en Europe dans le courant du mois d’avril. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.