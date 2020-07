Asus ROG Phone 3 officiel : écran 144 Hz, 6000 mAh, S865+… le smartphone gamer ultime coûte 999 euros

Asus vient d’annoncer officiellement le ROG Phone 3. Dans la droite lignée du précédent modèle, cette troisième génération apporte quelques améliorations comme un processeur plus puissant et un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Un monstre de puissance pour jouer à tous les jeux Android.

Le ROG Phone 2 n’est plus le smartphone gamer ultime. Il vient en effet d’être remplacé par le ROG Phone 3, annoncé officiellement par Asus. Le terminal se veut être le plus puissant du marché dans le domaine de la mobilité avec des caractéristiques impressionnantes.

Il ne s’agit pas ici d’une révolution par rapport au ROG Phone 2, mais cette troisième itération apporte toute de même des améliorations intéressantes, notamment au niveau de l’écran et du processeur.

ROG Phone 3 Ecran 6,59''

définition Full HD

résolution 391 pixels par pouce

rétro-éclairage AMOLED

taux de rafraichissement 144 Hz

HDR+

Chipset Snapdragon 865+ (7nm) OS Android 10

Zen UI ou ROG UI RAM 12/16 Go LPDDR5 Stockage 512 Go UFS 3.1 microSD Non Capteur principal 64 MP IMX686 de Sony f/1.8, autofocus PDAF

13 MP f/2.0 grand-angle 125°

5 MP f/2.0 macro

Capteur selfie 24 MP Batterie 6000 mAh

Recharge rapide 30W 5G Oui Connectivité Bluetooth 5.1, WiFi 6, NFC Biométrie Lecteur d'empreintes sous l'écran ou sur la tranche Audio Double haut-parleur frontal optimisé Dirac

Pas de jack 3,5 mm (adaptateur USB type-C vers jack 3,5 mm inclus)

Quatre microphones Résistance à l'eau Non

Un écran 144 Hz prometteur

Le ROG Phone 3 propose un écran AMOLED de 6,59 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels. Il dispose de plusieurs particularités intéressantes pour le jeu. La plus importante est son taux de rafraîchissement de 144 Hz (contre 120 Hz pour le 2), inédit sur un smartphone. Cela permet une plus grande fluidité, que ce soit en jeu ou tout simplement dans les menus.

Le constructeur promet d’autres choses sympathiques comme une rémanence de 1 ms, cohérente pour un écran de ce type, et également un très grand respect des couleurs affichées avec un Delta E moyen inférieur à 1 (sachant que l’excellence se situe en dessous de 3). La luminosité maximale est elle de 1000 cd/m², selon Asus, ce qui permet de jouer sereinement même en plein soleil.

Enfin, cet écran dispose d’un format 19,5: 9 pour s’adapter au jeu en mode paysage et est compatible avec la technologie HDR.

Une puissance phénoménale

Côté puissance, le ROG Phone 3 est un véritable monstre avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus qui vient remplacer le 855 Plus du ROG Phone 2. Ce processeur, gravé en 7 nm, est compatible 5G pour bien se préparer à l’arrivée du réseau. Il est épaulé par une puce graphique Adreno 650 ainsi que 12 ou 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Pour éviter la chauffe, Asus promet un nouveau système de refroidissement conçu avec une feuille de graphite placée derrière l’écran. Il faudra voir ce que cela donne à l’utilisation.

Enfin, notons la présence d’un logiciel embarqué. X-Mode permet d’adapter son utilisation, en axant automatiquement le terminal sur la performance quand un jeu se lance. Bien évidemment, le smartphone tourne sous Android 10.

Une batterie énorme, un design imposant

Avec une telle puissance et un tel écran, il faut que l’autonomie tienne le coup. C’est pourquoi Asus a placé une batterie de 6000 mAh dans on téléphone, comme c’était déjà le cas avec le 2. Notons que la prise USB Type-C est placée sur le côté en plus de la tranche inférieure, afin de continuer à jouer même en charge. Le terminal est accompagné d’un chargeur 30 watts pour passer de 0 à 100 % de batterie en une heure. Asus propose toutefois de désactiver cette charge rapide qui a un impact sur la durée de vie du produit si l’utilisateur le désire.

L’APN est lui composé de trois capteurs, dont un principal IMX686 de Sony de 64 mégapixels. Le capteur grand-angle est lui de 13 mégapixels et le macro de 5 mégapixels. Pas le meilleur module photo du marché, mais cela reste honnête. Le design global du produit reprend lui les grandes lignes du précédent modèle et ne fait pas dans la finesse avec un poids de 240 grammes et une épaisseur de 9,85 mm. Le logo rétroéclairé est toujours présent à l’arrière. Logique, puisqu’il s’agit de la marque de fabrique de la gamme.

Enfin, impossible de parler du ROG Phone sans sa batterie d’accessoires (vendues séparément) comme une manette à placer sur les tranches, un second écran ou encore une coque LED.

Prix et disponibilité

Le ROG Phone 3 est disponible en France dès le 23 juillet sur les sites marchands partenaires (Fnac Darty, Boulanger et LDLC). Le modèle le moins puissant, avec 12 Go de RAM, est commercialisé 999 euros tandis que celui avec 16 Go de RAM est vendu 1099 euros.