Lenovo Legion : 5G, chargeur de 45 Watts, écran 144 Hz, le smartphone gamer se dévoile

Le Legion, smartphone gaming de Lenovo, est passé par la CCC, organisme de certification des télécoms chinois. Il nous apprend que le smartphone sera compatible 5G et disposerait d’un chargeur de 45 Watts.

Cela fait quelques semaines que le Legion Gaming Phone, smartphone de Lenovo dédié aux joueurs, fait parler de lui. Son officialisation ne devrait maintenant plus tarder. En effet, le terminal a été approuvé par l’organisme chinois de certification des télécoms (CCC), ce qui nous permet d’obtenir quelques détails supplémentaires sur sa fiche technique.

Ce smartphone dédié au jeu porte le nom de code L79031 et sera compatible 5G, ce qui paraît indispensable pour un terminal dédié à la performance. De même, il sera équipé d’un chargeur de 45 watts. Lenovo avait auparavant indiqué que le smartphone serait accompagné par un chargeur rapide de 90 watts, ce qui lui permettrait une recharge éclair. Comme le précise GizmoChina, rien n’indique que le constructeur ait abandonné cette idée, puisqu’il pourrait vendre un chargeur 90 Watts pour ceux qui le souhaitent. Dernière chose : le smartphone pourrait être annoncé au troisième trimestre 2020, soit la période de juillet à septembre.

Pensé pour les joueurs

Les principales caractéristiques du Lenovo Legion sont déjà connues grâce à une première fuite au début du mois de mai. Adoptant le nom de code Moba (genre très populaire sur smartphone en Chine), le terminal serait pensé pour être utilisé principalement de manière horizontale, avec par exemple une caméra frontale de 20 mégapixels rétractable et placée sur l’une des tranches. Son écran d’une définition de 2340 x 1080 pixels disposerait d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et le téléphone serait propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 865. Dernières particularités du produit, il disposerait de deux ports USB Type-C (pratique pour y brancher des périphériques supplémentaires) ainsi qu’un système de vibration en jeu. Sa batterie serait de 4000 Mah et il aurait une surcouche dédiée : Legion OS.

Lenovo suivrait donc ainsi les pas d’Asus et de Xiaomi, qui eux aussi ont sorti leur smartphone dédié aux joueurs avec le ROG Phone et le Black Shark. Seriez-vous intéressés par un terminal dédié aux jeux mobile ?

Source : Gizmochina