Xiaomi Mi 10T Pro : voici les premières photos du flagship

Xiaomi devrait bientôt lancer les Mi 10T et Mi 10T Pro. Ces nouveaux modèles viendront compléter la série Mi 10 avec l’argument d’un meilleur rapport qualité-prix, à l’instar du Mi 9T de 2019. Des photos de la version haut de gamme viennent de fuiter.



Les Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite sont les derniers-nés de la gamme, mais le constructeur n’en a pas fini avec cette série qui a été récemment étoffée avec le Mi 10 Ultra, disponible uniquement en Chine pour le moment. De récentes rumeurs laissaient entendre que Xiaomi s’apprêtait à lancer une nouvelle série Mi 10T. Nous en avons maintenant un peu plus sur ces smartphones et notamment sur la version Pro dont les premières photos, tout droit venues de Chine, circulent déjà sur la toile.

Xiaomi Mi 10T Pro : nom de code Appolo

Les photos présentent le smartphone sous différents angles, écran allumé, et montrent notamment le contenu de différents menus, dont la section « À Propos ». On y voit le nom de modèle du smartphone : M2007J3SG. Selon le site XDA Developer, il fait partie d’une liste de références associées aux Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro dans la bêta de MIUI 12. La version d’entrée de gamme porterait par ailleurs le nom de code « apollo » et l’autre le nom « apollo Pro ».

L’application Xiaomi Camera a également permis d’en savoir un peu plus sur les caractéristiques des Mi 10T et Mi 10T Pro, notamment en ce qui concerne la partie photo. Les deux modèles bénéficieraient d’une configuration à trois capteurs, dont un module principal de 64 MP pour la version de base, contre un capteur de 108 MP pour le Mi 10T Pro. C’est ce dernier qui se dévoile au travers de plusieurs photos en fuite. On découvre notamment l’arrière du smartphone avec une coque visiblement en verre et un module rectangulaire pour les capteurs. Ces derniers sont disposés de manière assez particulière, avec le capteur de 108 MP qui occupe toute la largeur en haut, au-dessus des autres objectifs.

Les autres caractéristiques du smartphone restent à confirmer. Mais à en croire XDA Developer, le Xiaomi Mi 10T Pro serait équipé d’une batterie de 5000 mAh, d’un écran 144 Hz et d’un lecteur d'empreintes digitales monté sur le côté. Comme le Mi 9T Pro de l’année dernière, il devrait embarquer le même SoC que les modèles de la série principale, en l’occurrence le Snapdragon 865, voire le 865+.

Source : XDA Developer