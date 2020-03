Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite : sortie en France le 7 avril 2020 à des prix de 399 à 999€

Les Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite seront disponibles en France dès le 7 avril 2020, annonce la marque. Cette année, Xiaomi revoit ses prix à la hausse et propose cette nouvelle génération à un prix allant de 399€ à 999€, contre seulement 499 euros pour les Mi 9 standards l’an dernier.

Ce vendredi 27 mars 2020, Xiaomi a annoncé la date de sortie et le prix des Mi 10 et Mi 10 Pro en Europe lors d’une conférence retransmise en direct sur YouTube. Face à l’épidémie de coronavirus qui se répand dans le monde, la firme chinoise a été contrainte d’annuler la présentation physique. Dans la foulée, Xiaomi a dévoile le Mi 10 Lite, un smartphone 5G abordable.

Xiaomi augmente ses prix avec les Mi 10

Comme annoncé, les Mi 10 arriveront sur le marché français dès le 7 avril 2020. Sans surprise, la gamme sera disponible sur le site web officiel de la marque et sur celui de plusieurs revendeurs, comme Fnac, Darty, Cdiscount, Bouygues Télécom et SFR. Pour le lancement, Xiaomi offre les écouteurs Mi True Wireless Earphones 2. Le Mi 10 Lite n’arrivera pas sur le marché avant le mois de mai 2020 par contre.

Cette année, Xiaomi opère un important virage vers le haut de gamme. Dans ces conditions, le constructeur chinois a décidé d’augmenter le prix général de son offre. A titre de comparaison, le prédécesseur de la gamme, le Xiaomi Mi 9, était vendu au prix de départ de 499 euros en France. Le Mi 10 Pro grimpe même aux portes de 1000€, pas loin des smartphones premium vendus par la concurrence. Voici la grille tarifaire complète :

Xiaomi Mi 10 : 799€

Xiaomi Mi 10 Pro : 999€

Xiaomi Mi 10 Lite : 399€

Pour rappel, les Mi 10 et Mi 10 Pro se distinguent par l’intégration d’un écran 90 Hz AMOLED, d’un SoC Snapdragon 865, d’une recharge sans fil 30W, et d’un capteur photo principal de 108 mégapixels, comme le S20 Ultra de Samsung. De son côté, le modèle Lite dispose d’une fiche technique en peu en dessous.Pour en savoir plus, on vous invite à consulter notre dossier dédié aux Xiaomi Mi 10. On attend votre avis sur les tarifs pratiqués par Xiaomi dans les commentaires.