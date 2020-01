Xiaomi Mi 10 : il serait finalement équipé d’un écran avec un trou pour le capteur selfie

Une nouvelle rumeur a été publiée à propos du Mi 10 selon laquelle le smartphone serait équipé d’un écran avec trou, contredisant d’autres fuites à son sujet. Ces dernières affirmaient qu’il disposerait d’un écran sans trou ni encoche. Mais celui-ci serait réservé au modèle « Pro ».

Les rumeurs à propos du Mi 10 se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le futur flagship de la marque chinoise a fait l’objet d’une indiscrétion de la part du blog vidéo indien Techdroider qui a publié une nouvelle vidéo sur la plate-forme de streaming YouTube. Photos à l’appui, il y affirme que le Mi 10 sera légèrement des précédentes fuites à son sujet.

La principale différence notée par le blog vidéo concerne l’écran. Comme vous pouvez le constater sur le visuel ci-dessus, cette dalle, toujours incurvée sur les deux tranches latérales, présente un trou pour une webcam. Ce trou est positionné dans le coin supérieur gauche et ne compterait qu’un seul objectif. Les précédentes fuites au sujet du Mi 10 affirmaient que cette dalle serait dénuée de trou, d’encoche ou de bordure, attributs disgracieux selon certains.

Deux fuites pour deux mobiles différents

Les deux fuites, même si elles semblent se contredire, ne sont pas incompatibles. En effet, il faut se rappeler que Xiaomi aurait prévu de présenter deux flagships lors de sa conférence de presse du 11 février prochain : le Mi 10 et le Mi 10 Pro. De l’avis de nombreux observateurs et journalistes, les deux rumeurs seraient différentes parce qu’elles concerneraient deux smartphones différents : le Mi 10 avec écran à trou et le Mi 10 Pro avec écran sans trou. Ceci expliquerait donc cela.

En revanche, selon Techdroider, nous retrouverions bien dans le Mi 10 un quadruple capteur photo, déjà croisé dans les rumeurs précédentes. Il est ici bien visible. Le bloc photo principal serait vertical et placé dans le coin supérieur gauche, comme pour le Mi 9. En revanche, le flash ne serait plus situé sous le bloc photo, mais à côté. Les deux smartphones devraient profiter d’un quadruple capteur. Reste à savoir si ces quatre éléments sont identiques d’un modèle à l’autre. Les informations précédentes tendent à dire que non.

Source : Techdroider