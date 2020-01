Xiaomi Mi 10 Pro : 16 Go de RAM, comme le Galaxy S20 Ultra

Le Xiaomi Mi 10 Pro, la variante haut de gamme du Mi 10, serait équipé de 16 Go de mémoire vive, révèle le site chinois de Xiaomi par erreur. Comme Samsung avec son Galaxy S20 Ultra, le constructeur prépare l’émergence des premiers smartphones dotés de 16 Go de RAM. Dans la foulée, la fuite confirme une grosse partie de la fiche technique.

Le site chinois de Xiaomi a mis en ligne par erreur plusieurs informations concernant la fiche technique du Xiaomi Mi 10 Pro, rapportent nos confrères de DroidHolic ce 29 janvier. Une capture d’écran partagée sur Sina Weibo, le réseau social chinois, met en évidence la présence d’un écran de 6,4 pouces Full HD +, d’un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 108 MP et d’une batterie de 5 250 mAh compatible avec la recharge rapide de 66 Watts.

Lire également : Xiaomi Mi 10 Pro – 100% de charge en 35 minutes grâce à une recharge rapide de 66W

Xiaomi va-t-il devancer Samsung et son S20 Ultra ?

De plus, le Mi 10 Pro serait visiblement équipé de 16 Go de RAM pour épauler le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Xiaomi devrait donc lancer le premier smartphone avec 16 Go de RAM du marché. Pour rappel, la firme présentera en effet les Mi 10 et les Mi 10 Pro le 11 février 2020 lors d’une conférence en Chine, quelques heures avant la présentation des Galaxy S20 de Samsung.

Aux dernières nouvelles, les deux smartphones débarqueront sur le marché chinois dans les jours suivants l’annonce. De son côté, Samsung ne commercialisera les Galaxy S20, dont le S20 Ultra avec 16 Go de RAM, que le 6 mars prochain. Xiaomi devrait donc prendre Samsung de vitesse.

Ce n’est pas tout. Avec les Mi 10, la marque chinoise va aussi lancer le premier smartphone avec Snapdragon 865, raflant ainsi (de peu) la palme à son rival Samsung. Pour l’heure, on ignore quand cette nouvelle gamme de smartphones débarquera en Europe. Que pensez-vous de la fiche technique du Mi 10 Pro ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : DroidHolic