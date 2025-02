Test Xiaomi Smart Band 9 Pro : une montre connectée agréable qui mise sur sa simplicité

La Smart Band 9 Pro est la nouvelle montre fitness de Xiaomi. Elle veut convaincre ceux qui ont besoin d’une smartwatch dédiée au sport, mais aussi d’un terminal discret pour la vie de tous les jours. Nous l’avons testé.

Avec la Smart Band 9 Pro, Xiaomi veut proposer une smartwatch simple d’utilisation, endurante et sobre. Un terminal conçu pour les activités sportives, mais qui peut aussi se porter dans la vie de tous les jours, le tout pour un prix très raisonnable.

Pari réussi ? Nous l’avons utilisée pendant plus d'un mois et voici notre verdict.

Prix et disponibilité

La Xiaomi Smart Band 9 Pro est disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Le prix affiché est de 80 euros, soit un tarif raisonnable.

Xiaomi Smart Band 9 Pro Dimensions 43,27 x 32,49 x 10,8 mm Poids 24 grammes (sans le bracelet) Écran AMOLED 1,74"

480 x 336 pixels

1200 nits (données constructeur) Connectivité Bluetooth 5.4 Capteurs Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de luminosité Étanchéité 5 ATM Batterie 350 mAh Chargement Câble USB avec chargeur magnétique intégré Compatibilité À partir d’Android 8 ou iOS 12 Matériaux cadre métallique, écran en verre, bracelet en TPU

La montre est disponible en trois coloris : rose, gris et noir. Elle est livrée avec un bracelet en silicone. Pour ceux qui le souhaitent, il est tout à fait possible d’opter pour un autre. Pour les besoins de notre test, Xiaomi nous a fourni un bracelet en cuir facturé 17 euros.

Un design qui va à l’essentiel

Simplicité, c’est le maître mot du design de la Smart Band 9 Pro. Nous avons un cadran qui adopte des dimensions de 43,27 x 32,49 x 10,8 mm en aluminium anodisé, soit en noir, en gris ou en rose. Pas de fioriture, tout est épuré. Un produit discret au poignet et qui a le mérite de ne peser que 24 grammes.

Xiaomi a repris le format rectangulaire de la Smart Band 8 Pro. La Band 9 Pro est dotée d’un écran AMOLED (taille unique) de 1,47 pouces. Une dimension adéquate, même pour ceux -comme nous- qui ont de gros doigts. On aime particulièrement la « douceur » de l’affichage, avec une dalle légèrement bombée sur les quatre côtés et ses angles arrondis. L’écran a l’avantage d’avoir une bonne luminosité (mesurée à 800 nits par nos soins), ce qui permet une lisibilité correcte même dehors par beau temps.

Sous la montre, on trouve le capteur de fréquence cardiaque. Il dépasse de quelques millimètres mais cela ne gêne pas outre-mesure. On remarque l’absence totale de boutons physiques. Xiaomi a choisi une utilisation 100% tactile bien accompagnée par Hyper OS. On aime !

La Xiaomi Smart Band 9 Pro est livrée avec un bracelet en silicone qui a l’avantage d’être sobre et léger. Pour ceux qui se souhaitent, il est évidemment possible d’en changer. La marque a ainsi prévu un système d’attaches à bouton qui est à l’image du reste : simple. Bonne nouvelle, les bracelets de la 8 Pro sont compatibles.

Avec la Smart Band 9 Pro, Xiaomi fait le choix de la simplicité dans tous les aspects du design, ce qui lui permet de passer partout, qu'importe votre tenue. Elle s’adaptera aussi bien à un survêtement qu’à un costume. Sa légèreté lui donne également l’avantage de se faire oublier au quotidien. Bref, c’est carré.

Un usage axé sur le sport

La Smart Band 9 Pro est dotée de l’OS de Xiaomi : Hyper OS. Une interface qui, à l’image du design, va à l’essentiel. Un balayement sur la droite pour les paramètres rapides, un sur la gauche pour les fonctions utilisées (cardio, météo, musique), un vers le bas pour les notifications et un vers le haut pour toutes les applications. Ce dernier volet tranche d’ailleurs un peu avec le reste avec ses dizaines d’icônes rangées là, comme dans un placard surchargé. Finalement, on s’accommode très rapidement de l’absence de bouton physique ; Hyper OS est une interface très agréable et facile au quotidien.

La Smart Band 9 Pro est avant tout vendue comme une montre de sport, et encore une fois, on va droit au but. Nulle question ici de prendre votre tension, votre température ou votre composition corporelle. Nous avons un capteur cardiaque, rien d’autre. Il s’accompagne d’un GPS et d’un accéléromètre afin d’analyser vos efforts.

Pour l’analyse des activités, 150 sports sont présents dans les paramètres, à sélectionner avant de s’y mettre. Une fois fait, la Band donne des données précieuses comme la fréquence cardiaque, le nombre de calories dépensé ou encore la partition du temps d’effort. Là encore, c’est basique, mais efficace. Pour les grands sportifs, ce ne sera certainement pas suffisant, mais pour ceux qui pratiquent en dilettante, comme nous, cela fait l'affaire. Notons qu’elle résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres.

La montre s’accompagne d’une application compagnon sur Android, Mi Fitness, avec laquelle elle se connecte via Bluetooth. Elle regroupe les informations sur vos activités, et permet aussi de personnaliser l’interface, comme le cadran ou les horaires de sommeil. A noter que Mi Fitness doit constamment être activée en arrière-plan et pomper un peu de batterie. Plus encore, elle peut parfois entrer en conflit avec votre téléphone selon la surcouche. Par exemple, impossible pour nous de synchroniser le mode sommeil de One UI 6.1 de notre S24 et celui de la montre. De fait, nous étions obligés de le désactiver manuellement tous les matins. Un peu pénible.

Une partie logicielle simple et qui va à l’essentiel. Agréable malgré de petits défauts. Cela suffira pour les utilisateurs qui ont besoin d’une montre connectée basique et qui pratiquent du sport de temps en temps. Pour les autres, il faudra se tourner vers des modèles plus complets.

Une autonomie monstre

Dans le monde des montres connectées Android, il y a deux catégories. Les smartwatches Android Wear, qui peinent à atteindre les deux jours d’autonomie, et celles sous un OS propriétaire qui sont en général mieux loties. La Smart Band 9 Pro fait partie des bonnes élèves. Xiaomi promet 21 jours d’autonomie pour sa montre, et ce grâce à une batterie de 350 mAh. Promesse dépassée, puisque nous avons tenu 25 jours sans avoir besoin de recharger. Que c’est appréciable ! Le tracas de la recharge disparaît presque complètement avec ce produit. On aime.

Xiaomi fournit un chargeur propriétaire dans la boîte. A induction, celui-ci réalimente la montre de 1 à 100% en un peu moins d’une heure et demie. C’est long, mais compensé par l’autonomie.

Alors, on achète ?

La Xiaomi Smart Band 9 Pro est une montre connectée efficace. Techniquement, elle a de nombreuses qualités, comme un design sobre et léger, un bon écran, un OS simple mais complet ainsi qu’une autonomie monstrueuse. Cependant, les power users se sentiront vite à l’étroit face aux manques de fonctionnalités et de capteurs.

La vérité, c’est que la Xiaomi Smart Band 9 Pro est une porte d’entrée idéale pour ceux qui veulent essayer ce genre de produit. Simple, accessible, pas cher, elle offre une expérience appréciable, sans chichi ni superflus. Bref, un produit carré, agréable, mais qui ne fait pas non plus d’étincelles.