Xiaomi Air Pump 2 : le gonfleur électrique est à 39 € pour les soldes d’hiver

Chez Amazon, le Xiaomi Air Pump 2 est en promotion pour les soldes d'hiver. En ce moment, le gonfleur électrique de la marque chinoise bénéficie d'une réduction de plus de 30 % pour passer sous la barre des 40 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre de l'édition 2025 des soldes d'hiver, Amazon vous donne rendez-vous sur sa plateforme française pour profiter d'une réduction intéressante sur l'achat du Xiaomi Air Pump 2. En effet, le gonfleur électrique de la firme asiatique est vendu à 39 euros au lieu de 59,99 euros.

Le prix réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 35 %, il n'y a donc aucun coupon à appliquer. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie constructeur de deux ans.

Idéal pour être emmené partout et à tout moment, le Air Pump 2 de Xiaomi avec détection digitale de pression a été conçu pour gonfler les pneus d'un vélo, d'une moto, d'une trottinette électrique ou d'une voiture, et s'arrête à la précision du capteur configurée. L'appareil dispose d'une batterie de 2000 mAh, d'un port de charge en USB-C d'un écran numérique de type LED. D'un poids de près de 500 grammes, l'accessoire affiche des dimensions de 124 x 71 x 45.3 mm. Enfin, le Xiaomi Air Pump 2 est fourni avec trois adaptateurs différentes et une pochette de rangement.