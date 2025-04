Anthropic lance un abonnement hors de prix pour Claude IA, voici à quoi ça sert vraiment

L’intelligence artificielle coûte de plus en plus cher à développer, et maintenant aussi à utiliser. Anthropic vient de lancer un nouvel abonnement à 200 € par mois pour son assistant Claude. Derrière ce tarif impressionnant, des fonctions réservées aux pros qui veulent exploiter l’IA au maximum.

Depuis l’arrivée de l’IA, les outils d’intelligence artificielle se sont rapidement imposés dans de nombreux métiers. Aujourd’hui, plusieurs entreprises proposent leur propre assistant intelligent, à commencer par OpenAI avec ChatGPT, Google avec Gemini, ou Anthropic avec Claude. Et toutes cherchent désormais à rentabiliser leurs modèles. Le dernier en date, Claude 3.7, s’accompagne d’une nouvelle formule haut de gamme : un abonnement à 200 € par mois.

Avec cette offre, baptisée « Max », les utilisateurs bénéficient d’une capacité d’utilisation vingt fois supérieure à la version à 20 €/mois. Une formule à 100 €/mois, avec cinq fois plus de volume, est aussi proposée pour ceux qui ont des besoins importants, mais pas illimités. Anthropic cible ici les professionnels qui utilisent Claude tout au long de la journée : développeurs, créateurs, analystes, marketeurs… Des profils pour qui l’IA n’est plus un gadget, mais un outil de travail permanent.

Claude Max donne plus de puissance et un accès anticipé aux nouveautés pour 200 € par mois

Au-delà de la quantité, l’abonnement Max offre aussi des avantages exclusifs. Les abonnés auront accès avant les autres aux futures nouveautés, comme le mode vocal, qui permettra de parler à Claude pour demander des résumés ou poser des questions à la volée. Une fonction déjà évoquée du côté de ChatGPT, et qui pourrait devenir un standard dans le monde de l’IA. Cette approche rappelle aussi les stratégies de Google, qui intègre Gemini dans ses outils pro, mais sans offrir de vraie formule intermédiaire.

Ce nouveau palier tarifaire confirme que l’IA entre dans une phase de professionnalisation. Là où ChatGPT propose un accès illimité à 20 €/mois, Anthropic préfère proposer plus de puissance, mais de façon mesurée. À ce prix, seuls les utilisateurs les plus dépendants à l’IA y trouveront leur compte. Mais pour eux, gagner du temps sur des tâches complexes peut vite justifier l’investissement. Pour les autres, la version gratuite ou l’abonnement à 20 € restent largement suffisants.