La saison 7 de Black Mirror est là, Netflix lance un jeu mobile sur Android et iOS pour l’occasion

Black Mirror : Les Fouloïdes est un jeu mobile qui sort aujourd'hui en même temps que la saison 7 de la série. Le jeu est justement lié à l'un de ces nouveaux épisodes, ainsi qu'au film Bandersnatch.

Il était une fois Netflix

Netflix diffuse la saison 7 de Black Mirror, composée de six nouveaux épisodes, à partir de ce 10 avril 2025. Pour accompagner la sortie de cette nouvelle fournée de sa série culte, la plateforme de streaming a également rendu disponible un jeu mobile, intitulé Black Mirror : Les Fouloïdes (Thronglets en VO), disponible dès à présent sur Android et iOS.

Ce jeu pour smartphone et tablette prend la forme d'une simulation rétro d'animaux virtuels et fait référence à l'épisode “De simples jouets” de la dernière saison de Black Mirror, qui s'inscrit lui-même dans le même univers que celui de l'intrigue du film interactif Bandersnatch. “Ces créatures en pixel art ne vont pas seulement envahir votre téléphone ; elles pourraient bien prendre le contrôle de votre existence”, peut-on lire dans la description du titre.

Black Mirror : Les Fouloïdes, un jeu mobile en marge de la saison 7

Les Fouloïdes “n'est pas un jeu, mais une forme de vie dont la biologie est entièrement numérique”, explique Netflix de manière méta. À la manière d'un tamagotchi, il s'agit de s'occuper de ses Fouloïdes en leur donnant à manger, en les lavant et en jouant avec eux pour qu'ils puissent évoluer et se multiplier. De nouveaux outils, capacités, objets, bâtiments se débloquent au fil de la progression.

Netflix a développé sa branche jeux vidéo au cours des dernières années, avec notamment l'adaptation mobile de plusieurs jeux indépendants d'envergure, comme Immortality, Oxenfree 2 ou encore The Rise of the Golden Idol. Le groupe audiovisuel a récemment mis un coup d'arrêt à une partie de sa production vidéoludique, mais continue de capitaliser sur ses licences fortes, comme Stranger Things, Squid Game, ou Black Mirror donc.

Pour télécharger le jeu, vous pouvez vous rendre dans la section gaming de l'application Netflix, ou passer directement par le Play Store sur Android ou l'App Store sur iOS. Le jeu est inclus avec votre abonnement Netflix sans surcoût, mais il est inaccessible si vous n'êtes pas abonné au service de SVOD.