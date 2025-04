Marre des smartphones dans les salles de cinéma ? Ce n’est pas près de s’arranger

Avec Movie Mate, Meta veut offrir une expérience de second écran durant les séances de cinéma. Le premier film à en bénéficier sera M3GAN 2.0. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Entre les sonneries et la lumière de l'écran, l'utilisation du smartphone dans les salles de cinéma peut gâcher une séance. Rien ne vaut que d'être plongé dans le noir complet et le silence absolu pour profiter de son film. Mais il est de plus en plus difficile de bénéficier de cette situation idéale, et ce n'est pas la dernière idée de Meta qui va arranger les choses.

La maison-mère de Facebook annonce sa technologie Movie Mate, une expérience de second écran réservée aux spectateurs présents au cinéma. Autrement dit, Meta encourage les spectateurs à sortir leur mobile en plein visionnage dans les salles obscures. On ne peut qu'espérer que les premiers tests ne soient pas concluants et que l'idée soit abandonnée avant qu'elle ne puisse se démocratiser.

Meta présente Movie Mate, pour des débuts avec M3GAN 2.0

Movie Mate intègre un chatbot basé sur l'IA, permettant de poser des questions à propos du film que l'on est en train de regarder ou de communiquer avec un personnage du long-métrage. L'application donne aussi accès à des contenus exclusifs, des anecdotes, des informations sur les coulisses du film, des avant-premières, des messages enregistrés des réalisateurs et des acteurs, ainsi que d'autres surprises.

La première fois que Movie Mate pourra être utilisé sera pour la diffusion du film M3GAN 2.0, qui sort en salles le 25 juin 2025 en France, et deux jours plus tard aux États-Unis. Meta s'est associé avec le producteur de films d'horreur Blumhouse (Paranormal Activity, American Nightmare, Insidious, Five Nights at Freddy's…) pour l'occasion. “Il suffit d'envoyer un message privé au compte Instagram @M3GAN pour lancer l'expérience”, apprend-on.

“Nous sommes heureux de le faire découvrir aux cinéphiles”, a déclaré Omar Zayat, responsable du groupe Divertissement, Technologie, Voyages, Jeux et Automobile chez Meta. Pas sûr toutefois que les véritables cinéphiles apprécient cette nouveauté. Zayat se montre pourtant optimiste, persuadé que cette “expérience riche” va “inciter le public à retourner au cinéma”.

