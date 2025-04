L’ex-patron de PlayStation a trouvé le mot parfait pour décrire le prix de la Nintendo Switch 2 et on est plutôt d’accord

Un ancien ponte de PlayStation commente les hausses de prix pour la Switch 2 et ses jeux, tout en rappelant que les exclusivités vont sans doute faire craquer les joueurs.

Il était une fois la Switch

“Waouh, c'est une augmentation de prix salée entre la Switch 1 et la Switch 2, et waouh, 80 dollars pour un jeu ?”. Invité du podcast PlayerDriven, Shawn Layden, ancien patron de PlayStation Studios et actuellement conseiller chez Tencent, livre son sentiment sur la politique tarifaire adoptée par Nintendo pour sa nouvelle console.

Il utilise en anglais le mot “hefty” pour décrire la hausse de prix substantielle constatée entre les deux générations de Switch, aussi bien pour la console elle-même que pour les jeux qui l'accompagnent. On peut traduire “hefty price hike” par une augmentation de prix salée, lourde, forte… Un mot qui correspond bien à la situation et on vous expliquait déjà il y a quelques jours que pour nous, la Switch 2 n'est plus vraiment une console familiale.

Les exclusivités justifient-elles le prix de la Switch 2 ?

Mais selon Shawn Layden, Nintendo peut se permettre une telle montée des prix avec la Switch 2, sans trop craindre de perdre sa clientèle en route, grâce aux exclusivités. “C'est le seul endroit où l'on peut jouer à Mario, alors on sort son portefeuille et on achète… Pareil pour Donkey Kong et Zelda. Cette exclusivité first-party atténue un peu le choc des prix, si l'on peut dire, parce qu'on veut vraiment ce contenu”, estime-t-il.

Si la stratégie de l'exclusivité est en train de prendre du plomb dans l'aile, avec Xbox qui commence à sortir ses jeux sur toutes les plateformes et PlayStation qui lance des versions PC de ses titres quelques mois ou années après leur lancement sur console, Nintendo profite de ses licences fortes et inaccessibles ailleurs pour attirer les joueurs dans son écosystème. Shawn Layden évoque l'effet FOMO (“fear of missing out”, “peur de rater quelque chose” en français) que peuvent encore provoquer les exclusivités sur les consommateurs.

Chez Phonandroid, nous avons été plutôt convaincus par notre première prise en main sur Mario Kart World, tandis que Donkey Kong Bananza nous a procuré de bonnes sensations. Nous saurons bientôt si ces deux premiers gros jeux exclusifs Switch 2 vont dynamiser les ventes de la console.