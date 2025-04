ChatGPT va dévoiler une nouveauté majeure demain, son patron n’en a pas dormi de la nuit

OpenAI prépare quelque chose de gros, et le suspense monte d’heure en heure. Sam Altman, le patron de l’entreprise à l’origine de ChatGPT, affirme être si enthousiaste qu’il n’a pas fermé l’œil de la nuit. À la veille de l’annonce, le mystère reste entier, mais le contexte récent laisse entrevoir une surprise de taille.

OpenAI enchaîne les annonces ces dernières semaines. Après l’intégration d’un puissant générateur d’images dans ChatGPT 4.0 et le lancement discret de GPT-4.5, l’entreprise semble encore avoir une carte majeure à jouer. Ce mercredi, Sam Altman a publié un message très court mais lourd de sens : « Je suis tellement excité par ce qu’on va lancer demain. J’espère que vous aimerez autant que moi. » De quoi clairement enflammer les spéculations.

Ce n’est pas la première fois qu’OpenAI tease une nouveauté, mais ce type de déclaration directe de son patron reste rare. Sam Altman est connu pour son approche mesurée de la communication. Le voir exprimer un tel enthousiasme, de manière aussi personnelle, laisse penser que l’annonce prévue ce jeudi ne sera pas une simple mise à jour technique. Elle pourrait bien introduire une nouvelle manière d’utiliser ChatGPT.

Plusieurs hypothèses circulent déjà : une version vocale de ChatGPT permettant de dialoguer naturellement, un assistant contextuel intégré à l’environnement Windows, ou même l’arrivée d’un modèle GPT-5, plus fluide et plus fiable. D’autres évoquent un lancement majeur côté mobile, avec une nouvelle application pensée pour remplacer Siri ou Google Assistant. OpenAI reste muet, mais le timing est stratégique : la concurrence se renforce, notamment avec Gemini de Google et Claude d’Anthropic, qui proposent déjà des outils très avancés.

L’entreprise OpenAI sait qu’elle doit continuer à surprendre pour rester en tête. Les modèles d’IA sont devenus des outils du quotidien pour des millions d’utilisateurs. Si l’annonce de demain répond à cette montée en puissance, elle pourrait marquer un tournant décisif. Entre promesse de nouveauté, enjeu stratégique et montée en pression sur les réseaux sociaux, tous les regards sont tournés vers la société. Et à voir l’excitation de Sam Altman, quelque chose de gros se prépare.

a few times a year i wake up early and can't fall back asleep because we are launching a new feature ive been so excited about for so long.

today is one of those days!

— Sam Altman (@sama) April 10, 2025