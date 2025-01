Soldes smartphones et tablettes : les meilleures offres de la dernière semaine (iPhone, Samsung, Xiaomi…)

C'est la dernière semaine des soldes d'hiver. Plus que quelques jours pour profiter des ultimes offres sur les smartphones et tablettes. iPhone, Samsung Xiaomi et Google Pixel. Voici les bons plans à saisir avant qu'il ne soit trop tard.

Nous abordons la dernière ligne droite des soldes d'hiver. Les smartphones et tablettes font partie des produits phares de cette période promotionnelle. Nous avons vu passer plusieurs offres intéressantes sur des iPhone, des Galaxy de Samsung, ou encore sur des smartphones Xiaomi et Google Pixel. Voici les opportunités qu'il est encore possible de saisir avant qu'il ne soit trop tard.

Soldes smartphones : les dernières offres des soldes d'hiver

Le top des offres sur les tablettes

Samsung Galaxy S25 256 Go à 799 € au lieu de 962 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Le smartphone haut de gamme de Samsung est quasiment 200 € moins cher grâce à l'offre de lancement disponible chez la Fnac. D'abord, la version de 256 Go est au prix de celle de 128 Go. Et ensuite, la Fnac offre 100 € de remise aux adhérents. Si vous ne l'êtes pas encore, pas de souci. Il suffit d'ajouter la carte Fnac+ au panier pour profiter de ce prix avantageux. Elle vous coûtera 10 €.

iPhone 16 à 799 € au lieu de 969 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Si vous visez l'iPhone 16, il est à un super prix sur Rakuten. Grâce aux soldes, vous pouvez l'avoir à 799 € au lieu de 969 €. Il s'agit d'une version neuve et authentique du smartphone Apple qui bénéficie en plus d'une garantie de 24 mois. Elle est compatible uniquement avec les cartes SIM physiques (pas d'eSIM). La version avec eSIM est disponible à partir de 859 € au lieu de 969 € sur la même page.

iPad 10 (2022) à 369 € au lieu de 409 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Malgré la petite baisse de prix, l'iPad 10 à 379 € est une excellente affaire. Si on le retrouve en moyenne à 409 € ces derniers mois, la tablette iPad a été lancée à 589 €. Si vous recherchez un iPad pendant les soldes d'hiver, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez en ce moment.

Tablette Galaxy Tab A9+ 64 Go à 179 € au lieu de 259 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Sur le segment d'entrée de gamme des tablettes Android, c'est le modèle star du moment. La Galaxy Tab A9+ est à 179 € au lieu de 259 € pendant les soldes d'hiver. Pour ce prix-là, c'est une tablette qui couvrira les besoins de la plupart des utilisateurs. Elle offre une puissance suffisante pour assurer les tâches les plus courantes : streaming, surf, divertissement, communication, etc.

Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro à 599 € au lieu de 899 € (terminé)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Alors qu'il coûte en moyenne 749 € hors marketplace ces derniers mois, le Pixel 8 Pro est ici en pack à 599 € avec les Pixel Buds Pro. Les écouteurs de Google en ce qui les concerne coûtent autour 150 € hors place de marché ces dernières semaines pour les boutiques qui l'ont toujours en stock.

Ce pack a donc une valeur d'environ 899 € en ce moment, mais vous pouvez l'avoir à 599 € chez la Fnac dans le cadre des soldes d'hiver 2025. En tenant compte du prix de lancement des deux appareils, la réduction est encore plus grande puisqu'en considérant les tarifs à la sortie, le bundle a une valeur de 1319 €.

Xiaomi Pad 6 + housse de protection à 249 € au lieu de 440 € (terminé)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

C'est l'un des meilleurs deals que propose Fnac Darty pour les soldes d'hiver. La Xiaomi Pad 6, avec sa housse de protection est quasiment à moitié prix. Au lieu de 440 €, le pack est à 249 € en ce moment. Pour rappel, la Xiaomi Pad 6 offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché à son prix standard. Alors, quand celui-ci est quasiment divisé par deux, c'est forcément une très bonne affaire.

Galaxy Z Flip 6 + Buds 3 à 802 € au lieu de 1400 € (terminé)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Le Galaxy Z Flip 6 est à un super prix sur le site de Samsung. Pendant les soldes d'hiver, le smartphone pliable est disponible à partir de 802 € au lieu de 1199 €, ce qui correspond à une réduction d'environ 400 €. Le smartphone est affiché à 1002 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction de 100 € avec le code SAMSUNG10 et d'un bonus reprise de 100 € en moment.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre également ses écouteurs Galaxy Buds 3 d'une valeur de 200 €. Le constructeur coréen propose ici une belle promotion avec un avantage de 600 € sur le pack.

