Comment simuler la navigation Internet depuis un autre pays et pourquoi c’est parfois indispensable ?

Tous les appareils qui se connectent à Internet y laissent des traces facilement identifiables. Votre adresse IP renferme notamment des informations précieuses, dont votre localisation. Celle-ci influence grandement votre expérience d’Internet. Changer de pays s'impose donc souvent et pour plusieurs raisons.

L’expérience que l’on peut faire d'Internet diffère d’un pays à un autre. Dans de nombreux pays, y compris en France, il est parfois difficile d’accéder à certains contenus sur Internet pour des raisons de restrictions géolocalisées. Le phénomène est encore plus marqué dans les régions où la censure est très présente.

Vous vous êtes sans doute déjà retrouvé dans ce genre de situation, surtout si vous voyagez souvent à l’étranger. Certains services accessibles facilement en France pourraient ne pas l’être dans d’autres pays. Inversement, des services ou des contenus disponibles ailleurs sont parfois inaccessibles en France.

Pourquoi les VPN sont le meilleur moyen de changer virtuellement de pays sur Internet

Les VPN fonctionnent comme un intermédiaire entre vos appareils et Internet. C’est comme si vous enfiliez le costume d’un super-héros — ou d’un super-vilain — pour cacher votre véritable identité.

Avant d’aller sur Internet, vos requêtes passent donc par le serveur du VPN qui les traite en utilisant sa propre adresse IP, avant de vous renvoyer les résultats. Ce faisant vous restez dans l’anonymat.

Les services de VPN proposent généralement des serveurs situés dans de nombreux pays. C’est notamment le cas de Proton VPN (plus de 11 000 serveurs dans 117 pays). En vous connectant par exemple sur un serveur situé aux États-Unis, votre appareil acquiert virtuellement une adresse IP de ce pays-là. C’est ce qui vous permet de naviguer sur Internet comme si vous y étiez, sans quitter votre localisation physique réelle.

Les avantages d’un VPN

En plus de vous permettre de changer d’adresse IP, et donc de pays, les VPN sont aussi un excellent moyen de renforcer votre vie privée sur Internet. En effet, leur autre fonction principale consiste à chiffrer l’ensemble de votre trafic. Chiffrer, c’est rendre illisible tout ce qui sort de votre ordinateur, de votre smartphone ou de tout autre appareil sur lequel vous utilisez un VPN.

Une fois à destination, une clé de chiffrement permet de rendre les données à nouveau lisibles. Le processus se répète dans le sens inverse, de sorte que vos échanges restent privés. Ce faisant, ni les pirates, ni les services d’espionnage ou même votre propre FAI ne peuvent voir ce que vous faites en ligne.

Pour résumer, les VPN vous permettent de :

Changer d’adresse IP

Changer virtuellement de pays (être en France et vous connecter comme si vous étiez aux États-Unis ou au Japon, par exemple)

(être en France et vous connecter comme si vous étiez aux États-Unis ou au Japon, par exemple) Devenir anonyme

Accéder à vos services habituels quand vous êtes à l’étranger , comme si vous étiez en France. Exemple : Molotov, France TV, Orange TV, etc.

, comme si vous étiez en France. Exemple : Molotov, France TV, Orange TV, etc. Débloquer les catalogues étrangers de Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc.

Tester des services proposés uniquement à l’étranger ou qui ne sont pas encore disponibles en France

Chiffrer vos communications sur Internet et améliorer votre vie privée

Vous protéger contre les pirates et l'espionnage

Comment choisir un VPN fiable ?

Il existe de nombreux services de VPN sur le marché, mais tous ne se valent pas. Comme nous l'expliquions plus haut, l’une des fonctions principales des VPN consiste à garantir la protection de votre vie privée et donc votre sécurité en ligne.

Si vos données restent privées avec l’utilisation d’un VPN, le fournisseur de service peut quand même accéder à certaines informations, comme l’historique des sites que vous visitez. D’où l’importance de choisir un VPN avec une politique de confidentialité stricte.

Il faut notamment opter pour un VPN No Log, c’est-à-dire un service qui ne procède pas à la journalisation de vos activités. En d’autres termes, vos données d’utilisation ne sont pas conservées sur ses serveurs, ce qui les rend inaccessibles a posteriori.

À titre d’exemple, Proton VPN est un VPN No Log, avec une bonne politique de confidentialité. De plus, son fournisseur est situé aux Pays-Bas, un pays connu pour ses principes sur les questions liées à la vie privée. Enfin, le caractère No Log de Proton VPN a fait plusieurs fois l’objet d’un audit indépendant.

Enfin, les services de VPN gratuits sont les moins fiables. Certains utilisent des protocoles obsolètes et donc moins sécurisés. Par ailleurs, ils sont peu transparents pour la plupart sur le traitement des données personnelles de leurs utilisateurs.

dès 3.59€ Satisfait ou remboursé 30 jours 11200 serveurs 10 connexions simultanées maximum 117 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 64% 3.59€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.