iPhone 14 Plus passe à 460 € seulement, cette offre ne restera pas disponible longtemps !

La grosse qualité d’un iPhone, c’est que plusieurs années après sa sortie, il est toujours aussi performant tout en bénéficiant des dernières nouveautés iOS. Plutôt que de se ruiner avec un iPhone dernière génération, voici une super offre sur l’iPhone 14 Plus que vous trouverez à partir de pour 462,99 € seulement. Une aubaine à ne pas manquer !

1119 euros, c’est le prix prohibitif que vous devrez payer pour vous procurer un iPhone 16 Plus. Alors plutôt que de faire un prêt sur 15 ans, on vous propose une offre bien plus intéressante et bien moins chère sur l’iPhone 14 Plus à seulement 462,99 € !

Le design n’a pratiquement pas changé. Sa puce est toujours très performante et vous bénéficierez des mises à jour d’iOS pendant encore plusieurs années. Seul Apple Intelligence vous fera défaut, mais les premiers utilisateurs de l’IA de la marque à la pomme sont très déçus alors vous ne manquerez pas grand-chose.

Cette offre à prix cassé, vous la trouverez sur le site français Certideal. Le spécialiste du reconditionné propose des tarifs imbattables tout en proposant une qualité impeccable et une garantie 24 mois. Pour rappel, l’iPhone 14 Plus 128 Go était vendu neuf pour 969 €. En ce moment sur Certideal, vous pouvez l’avoir pour seulement 462,99 €, soit plus de 500 € moins cher !

Zoom sur l’iPhone 14 Plus : toujours aussi performant

Le gros point fort de l’iPhone 14 Plus est son grand écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces aux contrastes infinis avec une définition 2778 x 1284 pixels qui assure une finesse d’affichage remarquable.

Sous le capot, on retrouve la puce A15 Bionic avec un GPU à 5 cœurs. Cette configuration garantit une fluidité sans faille, même pour des jeux gourmands en ressources.

Les amateurs de photo et vidéo apprécieront la qualité proposée par ses trois capteurs. À l’arrière, le capteur principal de 12 mégapixels offre un double autofocus et un stabilisateur optique Sensor Shift. Il est accompagné d’un capteur 12 mégapixels Panorama avec un angle de vue de 120°. À l’avant, vous pourrez faire de magnifiques selfies avec le capteur 12 mégapixels qui bénéficie de l’autofocus.

Pour la vidéo, le mode Cinématique en 4K HDR à 24 fps transforme vos scènes en séquences dignes du grand écran. Le sujet principal reste parfaitement net, comme dans un véritable film.

Enfin, côté sécurité, Apple propose sur ce modèle une fonction de détection des accidents de voiture, capable de contacter les secours automatiquement en cas de besoin, tout en prévenant vos contacts d’urgence.

Qui est Certideal ?

Fondée en 2015, Certideal est une société française spécialisée dans la vente d’appareils électroniques reconditionnés. Elle propose une large gamme de produits Apple : iPhone, iPad, AirPods… Mais aussi des modèles Samsung ou Xiaomi.

Le point fort de Certideal ? Un circuit de reconditionnement court et maîtrisé de bout en bout. Ils collectent les produits pour les remettre à neuf et enfin les proposer à la revente. Ce fonctionnement sans intermédiaire permet de réduire drastiquement les coûts, d’assurer une traçabilité totale et de proposer des prix ultra-compétitifs.

Ainsi chaque smartphone est soumis à une série de tests rigoureux pour vérifier que chaque produit vendu est 100% fonctionnel. Les pièces potentiellement endommagées sont remplacées. La batterie est particulièrement surveillée pour assurer une autonomie optimale.

Seul l’aspect extérieur peut présenter quelques défauts mineurs. Ainsi, quatre grades d’état sont disponibles selon votre budget :

Correct

Très bon état

Parfait état

Premium (comme neuf)

De ce fait, la satisfaction client est au rendez-vous avec une moyenne supérieure à 4,5 étoiles sur 5. Tous les iPhone bénéficient d’une garantie minimale de 24 mois, et une extension de 12 mois est proposée pour moins de 10 €, portant la couverture à 3 ans.