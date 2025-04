Samsung dévoile les Tab S10 FE : une tablette futée et un bon plan chez Boulanger

Samsung lance ses nouvelles Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+, des tablettes polyvalentes pensées pour le quotidien. Écran fluide, IA intégrée, S Pen… Et chez Boulanger, elles s’accompagnent d’une offre de lancement alléchante, clavier et services inclus.

Samsung donne un coup de frais à sa gamme de tablettes avec le lancement des Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+. Deux modèles abordables pensés pour le quotidien, avec ce qu’il faut de puissance, de confort et d’intelligence pour suivre le rythme de la vie moderne. Et pour leur arrivée en magasin, une offre intéressante vous attend chez Boulanger.

Entre fluidité, IA et S Pen : tout devient plus simple

Sous Android 15, les Galaxy Tab S10 FE et FE+ ne sont pas là pour faire de la figuration. Elles ont été pensées pour s’adapter à toutes les envies : lire, dessiner, travailler, étudier, regarder un film ou planifier ses vacances. La version S10 FE embarque un écran LCD de 10,9 pouces, avec une belle résolution de 2304 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Résultat : une image fluide, agréable à l’œil, idéale pour la vidéo comme pour la navigation.

À l’intérieur, on retrouve un processeur Exynos à huit cœurs épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 2 To. C’est largement suffisant pour jongler entre les applis, éditer des fichiers, ou suivre un cours en visio tout en prenant des notes. Et côté autonomie, la batterie de 8000 mAh tient le coup, avec en bonus la charge rapide et même la charge inversée pour dépanner un téléphone ou des écouteurs.

Mais ce qui rend cette tablette vraiment intéressante, c’est l’intégration de l’intelligence artificielle et du S Pen. Avec un simple geste, on peut entourer une image ou un mot sur l’écran pour lancer une recherche Google, surligner une équation pour obtenir une explication pas à pas ou écrire une note à la main qui se transforme en texte lisible et organisé. Et ça fonctionne : tout est fluide et simple pour un vrai changement dans la manière d’utiliser sa tablette au quotidien.

Offre Boulanger : -15 %, un clavier offert et 6 mois de services inclus

Pour accompagner ce lancement, Boulanger propose une offre de lancement jusqu’au 11 mai. La Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 256 Go Gris est disponible à 579,99 €, avec une remise immédiate de 15 %. C’est l’un des modèles les plus complets de la gamme, et à ce prix-là, c’est franchement un bon plan.

En plus, Samsung glisse dans la boîte un Book Cover Keyboard Slim, soit un clavier-housse offert qui transforme la tablette en mini-ordinateur, pratique pour taper un mail ou rédiger un rapport sans sortir le laptop. Et ce n’est pas tout : l’achat donne aussi droit à 6 mois offerts du Club Infinity Boulanger, un service qui inclut assistance, prêt de matériel, et autres petits plus bien utiles.

Finalement, Samsung propose ici une tablette qui sait tout faire, sans se compliquer. Et grâce à l’offre Boulanger, c’est peut-être le bon moment pour s’équiper ou remplacer un appareil un peu fatigué. Performante, pratique, bien accompagnée… Pratique, performante, bien accompagnée, la Galaxy Tab S10 FE est prête à vous simplifier la vie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.