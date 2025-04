Huawei baisse fortement les prix des MateBook 14 et D14, mais pas pour longtemps

Les MateBook 14 et D14 font l'objet d'une grosse baisse de prix chez Huawei. Les deux ordinateurs portables offrent de belles performances malgré leur design fin et léger.

Avec son écran de 14 pouces, le Huawei MateBook D14 est un ultrabook performant, avec un rapport qualité-prix compétitif. En ce moment, vous pouvez l'acheter encore moins cher sur le site de la marque grâce à une double promotion.

Le MateBook D14 est ainsi affiché à 599,99 € au lieu de 849,99 €, ce qui correspond à une première réduction de 250 €. Ensuite, une réduction supplémentaire de 10% s'applique avec le code promo A10PCTABLET à saisir à l'emplacement prévu au panier.

Le PC portable vous revient au final à 539,99 € au lieu de 849,99 €, ce qui correspond à une réduction totale d'un peu moins de 40%. Vous réalisez ainsi une économie de 310 €. C'est un prix intéressant pour ce modèle équipé d'un processeur Core i5 performant épaulé par 16 Go de RAM.

MateBook 14 et D14 : des prix ultra-compétitifs chez Huawei grâce à une double promotion

Huawei propose également une offre similaire sur le MateBook 14, un modèle un peu plus performant et équipé d'un meilleur écran. Avant d'en venir à leurs caractéristiques, notez que le MateBook 14 voit son prix chuter de 1099 € à 809 € grâce à une double réduction une fois encore. D'abord, il est affiché à 899 € au lieu de 1099 €, ce qui correspond à une première réduction de 200 €.

Le code promo A10PCTABLET est également applicable sur ce modèle. Il fait baisse le prix de 10% supplémentaire. On arrive ainsi à 809,99 €. La réduction accordée ici est d'une peu plus de 25%, soit une économie de 290 €. Les deux offres sont valables jusqu'au 27 avril 2025.

Les caractéristiques des Huawei MateBook 14 et D14

Si vous recherchez un PC portable léger et performant pour le travail, les études ou pour le divertissement, le MateBook D14 est un excellent choix, avec un prix situé sous la barre des 550 €. Il dispose d'un écran LCD de 14 pouces (1920 × 1200 px ) qui couvre 90% de la face avant. Ses rebords sont ainsi très fins.

C'est un processeur Intel Core i5 de 13e génération qui propulse l'ensemble : un Core i5-13420H plus précisément. Ce dernier est épaulé par une mémoire vive de 16 Go et par un stockage SSD de 512 Go. C'est une configuration suffisante pour un usage très confortable au quotidien.

Le MateBook 14 classique quant à lui s'adresse aux utilisateurs un peu plus exigeants. Il dispose d'un écran OLED tactile de 14,2 pouces et de définition 2,8K. Il est plus lumineux et plus coloré en plus d'être compatible avec le stylet HUAWEI M-Pencil pour l'écriture manuscrite ou pour les tâches créatives.

Cet ultrabook à la finesse remarquable a une épaisseur de seulement 14,5 mm pour un poids de 1,31 kg. Sous le capot, on retrouve un processeur plus récent : un Intel Core Ultra 5 125H ou un Core Ultra 7 155H. À vous de choisir. Ils sont accompagnés de 16 Go RAM et de 512 Go de stockage SSD.

Grâce à la carte graphique Intel Arc intégrée, le MateBook 14 est capable de faire tourner des jeux légers et d'assurer des tâches graphiques raisonnables.

