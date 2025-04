Redmi Note 14 : le smartphone Xiaomi avec son capteur photo de 108 MP est à bas prix

Profitez vite de ce bon plan Xiaomi pour vous offrir le Redmi Note 14 à bas prix ! En ce moment, le store officiel de la marque vous permet de bénéficier d'une remise globale de 70 euros sur le smartphone du constructeur chinois.

En ce mois d'avril 2025, la boutique Xiaomi effectue une pléiade d'offres promotionnelles à l'occasion de son Xiaomi Fan Festival. Parmi les offres du moment, on peut trouver le Redmi Note 14 à un prix très attractif. Disponible en plusieurs coloris au choix, le smartphone Xiaomi compatible avec la 4G est à 133 euros au lieu de 203 euros. La réduction de 70 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 50 euros et d'un coupon de réduction de 30 euros. Le coupon de réduction, valable pour les nouveaux clients, est à récupérer depuis l'adresse mi.com/fr/user/coupon/1/.

Lancé par Xiaomi au début de l'année 2025, le Redmi Note 14 est un smartphone qui possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, une densité de 394 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone lié au bon plan Xiaomi embarque également une mémoire vive de 6 Go de RAM, un processeur Helio G99-Ultra Octo-Core cadencé à 2.2 GHz, un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To, une batterie de 5500 mAh avec la recharge rapide à 33W et le système d'exploitation Xiaomi HyperOS.

À propos de l'appareil photo numérique du Redmi Note 14, les futurs propriétaires auront l'occasion de profiter d'un capteur principal de 108 MP, d'un capteur profondeur de 2 MP, d'une caméra macro de 2 MP ainsi que d'une caméra selfie de 20 MP. Pour terminer, la connectivité est composée de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, d'un port USB-C, d'une prise jack 3.5mm, d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et de la reconnaissance faciale.