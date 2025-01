Soldes AirPods, Bose, JBL, Sony : les meilleures offres sur les écouteurs et casques

Les soldes d’hiver 2025 sont en cours. Du 8 janvier au 4 février inclus, de nombreuses enseignent bradent les produits high-tech. C’est le bon moment pour vous équiper à prix réduit. Voici notre sélection des meilleures promotions sur les écouteurs, casques et enceintes Bluetooth.

Nous y sommes ! La période tant attendue des soldes d’hiver est bien là. Et comme chaque année, elle s’accompagne de bons plans irrésistibles. Vous souhaitez acheter de nouveaux écouteurs pour travailler tranquillement ? Vous avez envie de vous équiper d’un bon casque pour vous isoler du bruit environnant ? Ou vous voulez animer vos soirées avec une enceinte Bluetooth ? De nombreuses enseignes affichent actuellement de belles promotions et le rayon audio n’y échappe pas.

Découvrez notre sélection des meilleures offres sur les casques, écouteurs et enceintes Bluetooth à l’occasion des soldes 2025. Attention, les chutes de prix ne durent jamais longtemps. Si un modèle vous fait de l’oeil, n’attendez pas pour en profiter.

Nous allons régulièrement mettre ce récapitulatif à jour, alors n’hésitez pas à revenir pour découvrir de nouveaux bons plans.

Ces écouteurs sont à prix cassé pour les soldes !

Soldes casques : équipez-vous à petit prix avec ces réductions

Samsung Galaxy Buds FE : les écouteurs à réduction de bruit active passent à 69 € seulement pour les soldes !

Vous cherchez de bons écouteurs à prix réduit ? Ce bon plan est fait pour vous ! Durant les soldes, Amazon, la Fnac et Darty affichent les Samsung Galaxy Buds FE à prix sacrifié. Vous pouvez ainsi vous équiper pour 69 € seulement. C’est un excellent prix pour ces écouteurs de la marque Samsung.

Les Galaxy Buds FE sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires sans fil dotés d’une réduction active de bruit efficace. Grâce aux différents embouts fournis, vous pourrez profiter d’un maintien optimal. Particulièrement confortables, ces écouteurs peuvent se porter toute la journée sans gêne.

Au niveau de la qualité sonore, les Galaxy Buds FE sont à la hauteur. Ils embarquent trois micros qui captent parfaitement la voix pour vous offrir des appels clairs et précis, même dans un environnement bruyant et venteux.

Enfin, coté autonomie, ces écouteurs profitent d’une belle autonomie de 30 heures d'écoute avec le boîtier.

Les nouveaux AirPods 4 sont à prix réduit pour les soldes !

Les écouteurs d’Apple n’échappent pas aux baisses de prix des soldes. Les nouveaux AirPods 4 vous font de l’oeil ? C’est le bon moment pour craquer puisqu’ils sont actuellement proposés à 129 € au lieu de 149 € sur Amazon.

Sortis il y a quelques mois seulement, les successeurs des AirPods 3 viennent compléter la grande famille des écouteurs d’Apple. Ils reprennent quelques caractéristiques du précédent modèle tout en apportant des nouveautés non négligeables. On retrouve ainsi les tiges courtes dans laquelle se trouve la puissante puce H2. En revanche, le maintien a été amélioré pour vous permettre d’avoir un meilleur confort.

Pour le son, Apple a mis en pratique son savoir-faire. La qualité sonore est irréprochable. L’audio spatial avec le suivi dynamique des mouvements de la tête vous permet d’avoir une expérience plus immersive.

Les AirPods 4 sont par ailleurs certifiés IP54. Ils résistent donc à l’eau et à la poussière. Vous pouvez donc les utiliser dehors même sous la pluie. Enfin, pour la batterie, ces écouteurs sans fil profitent d’une belle autonomie jusqu’à 30 heures d’utilisation avec le boîtier.

Pour les soldes, le prix du casque Bose QuietComfort SC est en chute libre

Vous cherchez un excellent casque ? Le Bose QuietComfort SC est actuellement affiché à prix cassé pour les soldes. Normalement en vente à 359,99 €, il est affiché à 199,99 € seulement sur la Fnac.

Le Bose QuietComfort SC est casque haut de gamme doté d’une réduction de bruit active efficace. Il reprend la totalité des caractéristiques techniques du QuietComfort (QC Headphones) mais est fourni avec une housse de transport souple à la place de la housse rigide.

Ce casque sans fil est léger et confortable. Grâce à ses coussinets moelleux et son arceau matelassé, vous pouvez le porter toute la journée sans gêne. Il profite d’ailleurs d’une autonomie de 24 heures d’écoute et, avec la charge rapide, vous pouvez récupérer 2h30 d’utilisation en le branchant 15 minutes seulement.

Pour vous isoler complètement du monde extérieur, le mode Quiet (Silencieux) est particulièrement performant. Avec le mode Aware (Conscient), vous avez la possibilité de continuer à entendre les bruits environnants.

