IPTV illégale : les pirates peuvent désormais être bloqués en 15 minutes à peine et ça pourrait tout changer

LaLiga affine ses méthodes pour lutter contre les retransmissions illégales de ses matchs. Grâce à une coopération inédite avec un prestataire technique, certains flux pirates peuvent désormais être identifiés et coupés en quelques minutes seulement. Une rapidité inédite qui pourrait bien transformer la façon dont les droits sportifs sont protégés en ligne.

Depuis plusieurs mois, l’Espagne mène une offensive particulièrement agressive contre l’IPTV illégale. LaLiga, qui détient les droits de diffusion du championnat de football espagnol, a reçu l’autorisation judiciaire de bloquer des milliers d’adresses IP chaque week-end. Cette opération vise à empêcher la retransmission pirate de ses matchs en direct. Jusqu’ici, cette stratégie s’est accompagnée de nombreuses critiques, notamment en raison du surblocage de sites parfaitement légaux. Des services en ligne sans lien avec le piratage se sont retrouvés inaccessibles pour des milliers d’utilisateurs.

Mais un changement pourrait bien améliorer la situation. Un fournisseur de services CDN, CDN77, a accepté de collaborer directement avec LaLiga. Lorsqu’un flux illégal est repéré, l’entreprise est capable de l’isoler et de le couper en seulement 15 minutes, sans avoir besoin d’une décision de justice à chaque fois. Cette rapidité d’action représente une avancée importante face à des pirates souvent difficiles à suivre.

LaLiga parvient à couper certains flux IPTV en seulement 15 minutes grâce à CDN77

Contrairement à d’autres acteurs comme Cloudflare, souvent accusés de ne pas coopérer, CDN77 propose une solution technique immédiate : retirer l’IP incriminée, la remplacer, et couper le flux. Cette méthode permet de réagir en plein match, là où les systèmes de blocage traditionnels sont plus lents et moins précis. Pour LaLiga, cela évite aussi de bloquer des centaines de sites non concernés partageant la même adresse IP. Le but est d’agir vite sans toucher aux infrastructures qui hébergent des services légitimes.

Mais tout n’est pas aussi simple. Selon des experts du réseau, LaLiga aurait tout de même bloqué certaines adresses IP de CDN77, malgré l’accord en place. Une décision qui relance les critiques sur le manque de transparence et le risque de surblocage. Si la méthode des 15 minutes fonctionne vraiment, elle pourrait devenir un modèle à suivre pour d’autres ligues sportives et plateformes de contenu. Encore faut-il que la logique de coopération prime sur la coupure automatique.

