Xiaomi 18 : la fiche technique se précise, la batterie s’améliore

On commence à avoir une bonne idée de ce que va proposer le Xiaomi 18 en termes de caractéristiques techniques. La capacité de la batterie devrait être légèrement revue à la hausse.

Crédit : Phonandroid

Après un Xiaomi 17 très convaincant, on se demande comment le constructeur chinois va parvenir à optimiser sa formule avec le modèle suivant, en cette période de crise de la mémoire. On peut en tout s'attendre à une batterie de plus forte capacité. D'après les informations du réputé leaker Digital Chat Station, celle du Xiaomi 18 atteindrait 7 200 mAh, contre 7 000 mAh pour son prédécesseur.

La technologie du silicium-carbone a permis aux fabricants d'améliorer la densité énergétique des cellules, permettant d'intégrer des batteries à plus forte capacité dans les smartphones, sans en augmenter la taille. Le gain d'autonomie n'est pas toujours proportionnel à celui de la capacité de la batterie, mais on peut tout de même s'attendre à une meilleure endurance sur le nouveau modèle.

Xiaomi 18 : autonomie en hausse grâce à une batterie à plus forte capacité et à une puce plus économe en énergie ?

Notez que les versions chinoises disposent généralement d'une batterie plus généreuse que dans le reste du monde. Par exemple, le Xiaomi 17 embarquait une batterie de 7 000 mAh en Chine, contre 6 330 mAh chez nous. Il est donc probable que le Xiaomi 18 disponible en France embarque un accumulateur dont la capacité est comprise entre ces 6 330 mAh et les 7 200 mAh du mobile commercialisé en Chine.

Dans tous les cas, l'autonomie du Xiaomi 17 était excellente et celle du Xiaomi 18 devrait l'être aussi. Surtout que l'appareil sera propulsé par une nouvelle puce gravée en 2 nm, sans doute le Snapdragon 8 Elite 6 de Qualcomm, dont l'efficacité énergétique devrait être encore meilleure que pour le Snapdragon 8 Elite 5 équipant le Xiaomi 17.

Un précédent rapport évoquait un écran de 6,4 pouces pour le Xiaomi 18, avec des bordures ultra-fines, des angles arrondis et un ratio d'affichage de 19,5:9. Le Xiaomi 17 avait eu droit à trois capteurs photo de 50 MP, et il se murmure que le Xiaomi 18 disposerait d'un grand-angle ou d'un téléobjectif de 200 MP. Mais il se pourrait que cette optique soit réservée aux modèles Pro, qui ne sont jusqu'ici jamais sortis en France.


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