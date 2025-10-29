On en sait plus sur le prochain processeur mobile Snapdragon : il y a une bonne et une mauvaise nouvelle

Les indiscrétions du leaker Digital Chat Station nous révèlent à quoi s’attendre pour le futur processeur Qualcomm Snapdragon haut de gamme. Sur le papier, c’est très alléchant. Puis on comprend ce que cela implique au final.

Les fabricants de smartphones participent souvent à deux courses en même temps. La première dépend de la “mode” du moment. À une époque, il fallait absolument proposer le plus grand écran possible, ce qui a même abouti à la création du terme “phablette”. Aujourd’hui on cherche plutôt la finesse à tout prix. La deuxième course est quant à elle permanente : celle à la puissance. Et à ce jeu-là, le processeur qui équipe le mobile fait beaucoup.

Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que l’on parle déjà de la prochaine puce Qualcomm pour mobile alors que le Snapdraon 8 Elite Gen 5 est à peine sorti. Il s’agit de rumeurs, donc à prendre avec un grain de sel. Elles sont cependant très plausibles et permettent d’anticiper les impacts bénéfiques pour l’utilisateur, ainsi que d’autres dont on se passerait bien.

Le futur processeur Qualcomm Snapdragon pour smartphone sera surpuissant, mais…

Le célèbre leaker Digital Chat Station nous apprend ceci : le futur processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 sera fabriqué selon les nouveaux procédés N2P de l’entreprise TSMC. Ces derniers optimisent “la consommation d’énergie et les performances” par rapport aux méthodes N2 actuelles. La puce prendra en charge la mémoire RAM “jusqu’à LPDDR6” et la norme de stockage UFS 5.0, qui promet de doubler les vitesses d’écriture et de lecture.

Lire aussi – Le Snapdragon X2 Elite Extreme surclasse la concurrence : voici nos premiers tests

De prime abord, ce sont de bonnes nouvelles pour les appareils Android à venir. On pense au gain de performance auquel nous allons avoir droit, puis l’internaute nous ramène brutalement à la réalité : “Je n’ose même pas imaginer le prix du [smartphone le] plus haut de gamme“.

Comme les iPhone qui pourraient voir leur prix grimper à cause de la nouvelle puce A20, les “flagships” sous le système d’exploitation de Google devraient en effet connaître une hausse de tarif significative. À moins que les constructeurs fassent des compromis sur d’autres aspects comme la batterie ou les capteurs photos pour limiter la casse.

Source : Weibo