Le Xiaomi 17T Pro mise tout sur la photo : jusqu’à 17 000 € à gagner avec les Xiaomi Imagery Awards

Le nouveau Xiaomi 17T Pro mise énormément sur la photographie, avec son nouveau capteur Light Fusion 950 qui capte mieux la lumière pour préserver un maximum de détails. Pour les amateurs de photo, il constitue un bel atout pour la 5e édition des Xiaomi Imagery Awards, un concours international qui met à l’honneur les plus belles photos réalisées avec les smartphones de la marque, avec jusqu’à 17 000 € de récompenses à la clé.

Xiaomi 17T Pro

Le Xiaomi 17T Pro est un smartphone haut de gamme proposé à un prix compétitif comparativement aux flagships traditionnels. Par rapport à la génération précédente, il apporte de nombreuses améliorations : une meilleure autonomie, une charge plus rapide, plus de puissance, mais aussi de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.

La partie photo évolue également, avec un nouveau capteur principal, une construction optique revue, ainsi que des fonctionnalités inédites développées une nouvelle fois en partenariat avec Leica.

L’expertise Leica toujours à l’œuvre

Xiaomi continue de s'appuyer sur le savoir-faire de Leica pour la partie photo. Le capteur principal de 50 MP du 17T Pro est le Light Fusion 950, conçu pour capter davantage de lumière et améliorer la plage dynamique. Il préserve ainsi un maximum de détails dans les ombres comme dans les zones les plus lumineuses des images. De quoi obtenir des résultats plus équilibrés, même dans les scènes les plus contrastées.

xiaomi 17t pro test

L’autre atout du Xiaomi 17T Pro, c’est son téléobjectif périscopique de 50 MP avec un zoom optique 5x qui peut monter jusqu’à 10x sans perte de qualité. Cet objectif sert également pour les macros, c’est à dire les prises de vue très rapprochées, avec une distance de mise au point minimale de 30 cm.

xiaomi 17t pro test

Le téléobjectif est également mis à contribution pour les portraits en produisant un effet bokeh plus naturel, qui isole le sujet de son arrière-plan grâce à un flou plus réaliste.

Enfin, la partie photo est complétée par un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Comme nous avons pu le constater lors de notre test du Xiaomi 17T Pro, tout cet ensemble permet d'obtenir des clichés détaillés, bien exposés et naturels, que ce soit en plein jour ou même la nuit.

Un atout pour les Xiaomi Imagery Awards

Xiaomi Imagery Award

Organisé pour la cinquième année consécutive, le Xiaomi Imagery Awards est un concours photo qui récompense les meilleures photos réalisées avec un smartphone Xiaomi. Si vous êtes un passionné de photo avec un certain penchant pour la créativité, cette compétition internationale est l’occasion idéale pour laisser s’exprimer votre talent. Vous pouvez viser l’un des nombreux prix qui seront décernés par un jury composé de photographes professionnels de renom et d’experts Leica.

La participation au concours est très facile. Il vous suffit de partager vos photos sur la plateforme dédiée au concours sur le site de Xiaomi. Les candidats doivent envoyer des clichés capturés avec un smartphone Xiaomi, REDMI ou POCO au plus tard le 11 octobre 2026. Les fichiers doivent conserver les données EXIF. Les gagnants de chaque catégorie seront annoncés à la mi-novembre.

Que vous soyez un professionnel ou un simple amateur, l’essentiel est de partager des images capables de raconter une histoire, de transmettre une émotion ou de porter un regard original sur le monde.

Galerie Xiaomi Imagery Award

Au total, 36 prix seront attribués, dont le grand prix de la meilleure œuvre de l’année, avec une récompense d’environ 17 000 € (20 000 $) pour le gagnant. Il y aura également des lauréats récompensés à environ 3 400 €, 2 250 euros et 850 € selon la catégorie. Les montants des prix sont fixés en dollars américains. Leur équivalent en euros est donc indicatif et peut varier légèrement en fonction du taux de change au moment du versement.

Xiaomi 17T Pro : une offre de lancement généreuse

Le Xiaomi 17T Pro vient à peine de sortir qu’il est déjà beaucoup moins cher grâce à l’offre de lancement du constructeur. Elle combine plusieurs avantages :

  • La version de 512 Go au même prix que celle de 256 Go. La version de 1 To à 953 € au lieu de 1 103 €, soit une réduction de 150 € sur cette version.
  • Un ancien appareil à revendre ? Xiaomi ajoute un bonus de reprise de 100 € à sa valeur estimée.
  • Une enceinte Xiaomi Sound Party ou une montre connectée REDMI Watch 6 d’une valeur respective de 129,99 € et de 99,99 € offertes au choix.
  • Pour les nouveaux clients : un coupon de 20 € qui fait davantage baisser la facture.
  • 3 mois de YouTube Premium et de Google AI Pro offerts.
  • 4 mois de Spotify Premium offerts.
  • Doublez vos Mi Points pour l’achat du Xiaomi 17T Pro.

Concrètement, Xiaomi propose ici des avantages cumulés de plusieurs centaines d’euros, y compris une réduction immédiate allant jusqu’à 150 € en fonction de la capacité de stockage choisie, à laquelle s’ajoute un coupon de 20 € pour les nouveaux clients ainsi que de nombreux cadeaux.  De quoi profiter du nouveau smartphone à un tarif bien plus avantageux que le prix catalogue.

 


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