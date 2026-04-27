Le Xiaomi 17T sortirait plus tôt que prévu et on connait déjà une partie de sa fiche technique

Il faudrait attendre moins longtemps que prévu pour voir le Xiaomi 17T arriver sur le marché. Déjà certifié et testé sur Geekbench, plusieurs de ses caractéristiques techniques sont connues.

Chaque année, la gamme T des smartphones de Xiaomi est très attendue des consommateurs. Ces mobiles de milieu de gamme reprennent certains aspects des appareils premium sortis plus tôt, mais coûtent bien moins cher, au prix de certaines concessions techniques. Ils proposent généralement un très bon rapport qualité-prix.

Le Xiaomi 17T va prendre la suite du Xiaomi 15T. Comme pour la gamme principale, il n'y aura pas de Xiaomi 16T. Et alors qu'on n'attendait pas ce modèle avant l'automne, il semble que la marque soit en train d'anticiper son calendrier habituel. Le Xiaomi 17T a été repéré sur l'outil Geekbench et sur plusieurs bases de données d'organismes de certification, rapporte Android Headlines. Un tel timing pointe vers un lancement qui pourrait plutôt se produire cet été.

Le Xiaomi 17T compatible avec la recharge sans fil ?

D'après le benchmark, le Xiaomi 17T embarque une puce MediaTek Dimensity avec un cœur CPU puissant cadencé à 3,40 GHz, trois cœurs hautes performances à 3,20 GHz et quatre cœurs basse consommation à 2,20 GHz, ainsi qu'un GPU Mali-G720 MC8. Il s'agit probablement du Dimensity 8500. L'appareil est aussi équipé de 12 Go de RAM.

Pour le reste, nous aurions un écran OLED plat de 6,59 pouces avec une définition 1,5 K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L'autonomie serait confiée à une batterie d'une capacité de 7 000 mAh supportant une puissance de charge jusqu'à 65 W. La recharge sans fil et la recharge inversée seraient aussi au programme, ce qui serait une première pour ce modèle. Sur cette génération, seul le Xiaomi 15T Pro est compatible avec ces technologies.

On retrouverait un capteur grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 50 MP, avec une caméra frontale de 32 MP pour les selfies. Le Xiaomi 17T Pro se distinguerait du Xiaomi 17T par l'intégration d'un téléobjectif plus performant et d'un SoC MediaTek Dimensity 9500 plus puissant. On pourrait bientôt en savoir plus si la sortie anticipée des smartphones se confirme.