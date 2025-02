Les Xiaomi 15 et 15 Ultra arrivent avec des prix plus intéressants que prévu, la concurrence risque de ne pas aimer

Les Xiaomi 15 et 15 Ultra s’apprêtent à débarquer en Europe. Après plusieurs mois d’attente, Xiaomi semble avoir finalisé les configurations et les tarifs pour le marché européen.

Xiaomi renouvelle sa gamme haut de gamme avec les Xiaomi 15 et 15 Ultra. Présentés en octobre 2024 en Chine, ces smartphones promettent des améliorations de taille, notamment en photographie et en autonomie. Comme chaque année, la marque adapte ses modèles avant leur lancement en Europe, parfois en modifiant certaines configurations ou en limitant les coloris disponibles.

Le modèle Ultra fait déjà beaucoup parler de lui. Avec un design inspiré des appareils photo Leica, un capteur périscopique de 200 MP et une batterie de 6 000 mAh, il vise clairement le haut de gamme. Le Xiaomi 15, plus compact avec son écran de 6,36 pouces, embarque quant à lui une batterie de 5 400 mAh. Contrairement aux années précédentes, où certaines versions Pro étaient absentes en Europe, Xiaomi semble cette fois concentrer ses efforts sur ces deux modèles pour le marché international.

Les Xiaomi 15 et 15 Ultra arrivent en Europe avec des prix compétitifs

D’après les informations obtenues, les Xiaomi 15 et 15 Ultra seront commercialisés en Europe à partir du 28 février 2025. Voici les configurations et prix attendus :

Xiaomi 15 (512 Go) : 1 099 € , coloris vert, noir et blanc

, coloris vert, noir et blanc Xiaomi 15 Ultra (512 Go) : 1 499 €, coloris chrome

Contrairement à la tendance observée en Chine, où les prix avaient augmenté, Xiaomi semble avoir contenu ses tarifs en Europe, au moins pour ces deux modèles. De plus, seuls certains coloris seront disponibles, les variantes spécifiques au marché chinois ne feront pas le voyage jusqu'à chez nous.

Le Xiaomi 15 Ultra, qui a déjà fuité à plusieurs reprises, promet un appareil photo haut de gamme conçu en collaboration avec Leica. Son module photo se compose de quatre capteurs, dont un téléobjectif périscopique de 200 MP et un capteur principal de 50 MP. Cette configuration devrait offrir des performances inédites en photographie mobile, notamment pour le zoom et les portraits. Xiaomi mise également sur une batterie de 6 000 mAh, accompagnée d’une charge rapide 90 W et d’une recharge sans fil améliorée. Avec ces caractéristiques, la marque compte bien rivaliser avec les Galaxy S25 Ultra et iPhone 16 Pro sur le segment premium.

Source : dealabs