French Days : l’iPhone 14 passe à prix sacrifié, vite !

C’est le retour des French Days et des bons plans. Cette période de promotion 100% française vous permet de bénéficier de belles baisses de prix sur le meilleur de la tech. Boulanger vous propose ainsi un iPhone 14 à prix cassé, à 599,99 € seulement.

S’offrir un iPhone : c’est un rêve malheureusement inaccessible pour de nombreux Français. En cause, les prix élevés pratiqués par la marque à la pomme. Quand on n’a pas 1000 € minimum à mettre dans un smartphone, on est vite contraint de passer sur Android.

Heureusement, à l’occasion des French Days, Boulanger vous propose un iPhone à moins de 600 euros. Bien évidemment, pour ce prix, vous n’aurez pas le dernier modèle sorti. Pour autant, depuis plusieurs années, les iPhones n’ont pas connu d’évolutions majeures et les modèles sortis il y a quelques années sont toujours aussi intéressants.

C’est le cas de l’iPhone 14 qui arbore le même design que l’iPhone 16 et qui offre toujours d’excellentes performances. Son prix conseillé est actuellement de 649 euros. Mais pendant les French Days, Boulanger baisse encore son prix de 50 euros. Vous pourrez donc vous l’offrir pour seulement 599,99 €. C’est 370 € moins cher que l’iPhone 16 de base !

L’iPhone 14 est à prix sacrifié pendant les French Days

L’iPhone 14 propose toujours aujourd’hui des performances solides grâce à sa puissante puce Apple A15 Bionic associée à 4 Go de mémoire vive. Ce modèle, actuellement proposé en promotion, embarque également 128 Go de stockage interne.

Ce smartphone est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, affichant une définition de 2532 x 1170 pixels. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il garantit une navigation fluide et agréable. La luminosité maximale de 1200 nits permet quant à elle une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Côté photographie, l’iPhone 14 intègre un double capteur arrière, combinant un objectif principal grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Pour les selfies et appels en visio, la caméra frontale offre également 12 MP et bénéficie d’un autofocus pour des clichés nets et détaillés.

Enfin, l’autonomie est au rendez-vous avec 20 heures d’utilisation sans recharge. De quoi profiter pleinement de ses fonctionnalités au quotidien, sans se soucier de la recharge. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone 14.