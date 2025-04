Faut-il garder son VPN connecté tout le temps ?

De plus en plus d’internautes ont recours aux VPN et les utilisent pour des besoins souvent ponctuels. Faut-il alors laisser son VPN déconnecté le reste du temps ? Ce n’est pas ce qui est recommandé et voici pourquoi.

Le nombre d’utilisateurs de VPN est en constante progression ces dernières années. D’après une étude publiée l’année dernière par l’ARCOM, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique en France, 81% des Français ont déjà entendu parler d’un VPN et environ la moitié des personnes interrogées en ont déjà utilisé.

La régularité de l’usage des VPN est très variable d’un utilisateur à un autre. Les personnes qui y ont le plus souvent recours sont motivées par des raisons de sécurité, et notamment pour la protection de leurs données personnelles. En effet, les VPN sont des outils de sécurité à part entière. Elles vous permettent d’assurer la confidentialité des données que vous envoyez et recevez en ligne.

VPN : faut-il rester connecté en permanence ?

Quand on creuse un peu plus le profil des utilisateurs de VPN, on découvre qu’ils se répartissent dans différentes catégories : ceux qui souhaitent rester anonymes sur Internet, et notamment les usagers des plateformes de téléchargement et de streaming (légales comme illégales) ; des internautes qui souhaitent débloquer des contenus faisant l’objet de restrictions géolocalisées ; ou encore des personnes qui veulent protéger leurs transactions bancaires et autres données sensibles, surtout quand elles ne sont pas chez elles.

Vous l’aurez compris, les VPN sont utilisés pour diverses raisons. Mais faut-il s’y connecter ponctuellement ou en permanence ? La réponse à cette interrogation découle logiquement d’une question voisine : faut-il laisser son antivirus activé tout le temps ou de temps en temps ?

Sur PC, la grande majorité des utilisateurs ont un antivirus qui tourne en permanence. Cette précaution tient du fait que la plupart des utilisateurs ont déjà subi des désagréments liés à un virus ou malware. Mais les antivirus ne protègent pas contre toutes les formes de menaces.

Comme nous l’avons souligné plus haut, les VPN sont désormais incontournables pour une sécurité à 360°. Et de ce fait, il est recommandé de rester connecté autant que possible. Voici les raisons qui le justifient :

Vous restez anonyme

Même si vous n’avez rien à vous reprocher, c’est votre droit le plus absolu de rester sur Internet en masquant votre adresse IP réelle. En effet, tous les appareils connectés à Internet (ou les groupes d’appareils utilisant le même réseau) ont une adresse IP unique qui permet de les identifier facilement.

En utilisant un VPN, vous changez votre adresse IP par une autre. Aucun site ou service en ligne, encore moins un tiers, ne peut ainsi accéder à votre IP réelle. Cela vous protège d’ailleurs contre certaines formes de menaces, comme les attaques de type DDoS que connaissent bien les joueurs en ligne.

Vous bénéficiez d’une confidentialité totale

Encore une fois, vous avez le droit à une certaine intimité sur Internet : pas besoin d’avoir quelque chose à se reprocher. C’est même pour des raisons de sécurité. Les VPN chiffrent l’ensemble des données que vous envoyez et recevez en ligne.

En d’autres termes, personne (et même pas votre FAI) ne peut accéder aux contenus de vos activités sur Internet. Vous bénéficiez ainsi d’une confidentialité accrue en toute circonstance.

Vous êtes en sécurité sur les WiFi publics

C’est une mesure que de nombreux internautes connaissent désormais. Pour des raisons de sécurité, il faut toujours avoir un VPN quand on se connecte sur un WiFi public. Cela n’arrive pas tout le temps, mais garder votre VPN activé en permanence vous évite de subir des désagréments pour manque de vigilance. En effet, vous pouvez facilement oublier d’activer votre protection quand il le faut.

Sécurisez vos transactions en ligne

Comme le note l’étude de l’ARCEP, 70% des Français se disent préoccupés par le sort réservé à leurs données personnelles sur Internet. Parmi ces données, il y a évidemment les coordonnées bancaires. Grâce au chiffrement de votre trafic, les VPN empêchent toute interception de vos données sensibles. Cela reste valable aussi bien sur votre réseau domestique que sur les réseaux externes. Il vaut donc mieux rester constamment protégé.

Bien choisir son VPN

Il ne suffit pas d’utiliser un VPN pour bénéficier d’une protection à toute épreuve. S’il existe de nombreux VPN sur le marché, ils ne sont pas tous fiables. C’est le cas de certains VPN dits gratuits, mais qui en réalité exploitent vos données personnelles à des fins commerciales. De plus, les normes de sécurité qu’utilisent ces solutions ne sont pas toujours fiables.

Si la sécurité est votre priorité, il vaudra toujours mieux opter pour un VPN payant. Il y en a quelques-uns qui bénéficient d’une solide réputation. C’est le cas de NordVPN, mondialement connu pour sa finalité et pour la diversité de ses serveurs (7500 serveurs dans 118 pays).

C’est un VPN rapide et qui offre des conditions de confidentialité strictes. Il s’agit notamment d’un VPN No Log. En d’autres termes, il ne conserve aucune donnée liée à vos activités en ligne. De plus, NordVPN utilise les technologies les plus avancées en matière de sécurité : protocoles, chiffrement, infrastructures, etc. Il est disponible pour environ 3 € par mois.