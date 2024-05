Avec ces améliorations, le Xiaomi 15 Ultra s’annonce déjà comme l’un des meilleurs photophones

Le Xiaomi 15 Ultra serait capable de réaliser des zooms numériques 10x et 30 x de meilleure qualité. Un lecteur d'empreintes plus efficace et une autonomie plus conséquente sont aussi attendus.

Le prolifique leaker Digital Chat Station est de retour, avec des informations sur la partie photo du Xiaomi 15 Ultra dans sa besace. Il ne nomme pas explicitement le smartphone, mais il parle d'un futur mobile Xiaomi équipé de quatre capteurs photo, dont deux téléobjectifs, ce qui ne peut correspondre qu'au successeur du Xiaomi 14 Ultra.

Selon lui, le constructeur chinois va améliorer la qualité du zoom sur son Xiaomi 15 Ultra. Cette fonctionnalité est de plus en plus scrutée pour comparer les smartphones très haut de gamme, alors que les performances des capteurs principaux grand-angle ont désormais tendance à se valoir. Le zoom du Galaxy S24 Ultra s'est par exemple montré décevant, alors que le nouveau Vivo X100 Ultra mise justement sur ses capacités de zoom supposées remarquables pour sortir du lot.

Un zoom numérique de meilleure qualité

Digital Chat Station fait savoir que Xiaomi travaille des zooms plus performants en 10x et 30x. Il s'agit encore de zooms numériques, puisqu'il précise que le téléobjectif périscopique aura un zoom optique jusqu'à 5x, comme sur le Xiaomi 14 Ultra. On espère que le fabricant saura élever le niveau. Dans notre test du Xiaomi 14 Ultra, nous sommes convaincus par l'expérience photo offerte en général par l'appareil. Mais nous avons tout de même constaté des clichés pas forcément naturels ainsi qu'un traitement logiciel trop marqué avec le zoom numérique.

Puisque Xiaomi cherche à réparer les défauts de son modèle actuel, nous ne pouvons que soumettre l'idée à la marque de mieux travailler le design de son smartphone vitrine. Le similicuir ne nous a pas pleinement convaincus, et l'épaisseur de 9,2 mm ne facilite pas une prise en main agréable. Nous avons aussi expérimenté une chauffe trop importante en jeu, ce que nous espérons voir corriger.

Une précédente fuite évoquait l'intégration d'un lecteur d'empreintes ultrasoniques, plus fiable et plus réactif. Une technologie de batterie avec cellules de meilleure densité pourrait aussi faire son apparition sur le Xiaomi 15 Ultra, suggérant une potentielle hausse d'autonomie.

Source : Digital Chat Station