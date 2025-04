Star Wars : pourquoi Yoda parle à l’envers ? 45 ans plus tard, on a enfin la réponse !

Voilà enfin l'un des plus grands mystères de la saga Star Wars résolus. On sait enfin pourquoi le personnage de Yoda parle de manière si étrange. Et l'information est officielle, il ne s'agit pas d'une énième théorie, puisqu'elle provient de George Lucas lui-même.

Si l'univers de Star Wars cache encore bien des mystères, malgré l'acharnement de certains pour émettre des théories toutes plus folles que les autres, il en est une qui tient les fans en haleine depuis 1980. C'est bien cette année que sort L'Empire contre-attaque et que le grand public fait la connaissance avec l'un des personnages les plus attachants, mais aussi les plus puissants de la franchise.

Comment ne pas se souvenir de Yoda, ce petit personnage vert aux oreilles pointues et qui enseigne à Luke Skywalker l'usage de la Force ? Mais Yoda a une bien étrange particularité : il parle à l'envers. Et enfin ! Il aura fallu attendre 45 ans après l'apparition de Yoda sur grand écran pour en connaître la raison.

Voilà pourquoi Yoda parle de manière si singulière dans les films Star Wars

“Quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras”, “Toujours en mouvement est l'avenir”… Voilà comment Yoda aime à s'exprimer quand il prend le jeune Luke Skywalker sous son aile afin d'en faire un Jedi. La raison de ce mode d'expression a toujours relevé du grand mystère. Pourquoi l'un des personnages les plus sages et les plus intelligents de la franchise ne parvient-il pas à placer ses mots dans le bon ordre ? Voilà que George Lucas, le créateur de l'univers Star Wars, vient de lever le voile sur cette drôle de question.

« Yoda avait une façon très particulière de parler. Et c’était fait exprès, parce que s’il parlait normalement, les gens n’écouteraient pas beaucoup”, explique George Lucas. « Mais s’il avait un accent, ou s’il était vraiment difficile de comprendre ce qu’il disait, les gens se concentreraient davantage sur ce qu’il disait. »

Et le réalisateur de poursuivre : « Il était fondamentalement le philosophe du film ». « Il parlait donc de toutes les choses [sur les Jedi et la Force] dans de longues scènes de discussion, où je devais trouver un moyen d’amener les gens à écouter, en particulier les enfants de 12 ans. »

George Lucas ne croyait pas au personnage

Dans un documentaire de 1983, George Lucas explique la genèse du petit être vert. Il raconte qu'il lui a fallu trouver un remplaçant à Obi-Wan Kenobi, mort dans La Guerre des Étoiles. La formation de Luke ayant à peine débuté dans la première œuvre cinématographique, le réalisateur avait prévu qu'elle se poursuive dans la suite du premier film.

L'idée d'un être vert de petite taille lui est alors venue. En revanche, le réalisateur n'était pas très optimiste lors de la création du personnage, et ses doutes ont subsisté jusqu'au tournage. Pourquoi donc ? Parce qu'il pensait que ce serait un désastre de confier ce rôle si important à une marionnette. Mais finalement, le résultat est à la hauteur de toutes les espérances, le travail d'animation ayant été confié à Frank Oz, le marionnettiste du Muppet Show.