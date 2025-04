Le MacBook Air M2 est à prix cassé jusqu’à ce soir seulement, il faut faire vite !

Les MacBook Air sont les nouveaux bestsellers d’Apple. En effet, avec ces modèles la marque à la pomme propose des ordinateurs ultra-performants avec un excellent écran et des finitions impeccables pour des prix très attractifs. C’est particulièrement le cas du MacBook Air M2 qui est actuellement bradé pour seulement 849 euros sur Cdiscount.

Cette année, Les French Days se déroulent du 30 avril au 6 mai 2025. Mais sur Cdiscount, c’est particulièrement le 30 avril que vous trouverez les meilleures offres. En effet, aujourd’hui et seulement aujourd’hui, vous pourrez profiter du code promo 25DES249 qui permet d’économiser 25 euros dès 249 euros d’achat. Le reste du temps vous pourrez tout de même utiliser le code 15DES129 qui permet d’économiser 15 euros dès 129 euros d’achat.

Ainsi, en utilisant le code promo 25DES249, vous pourrez vous offrir l’ordinateur de vos rêves pour seulement 849 euros alors qu’il est normalement vendu aux alentours de 949 euros en ce moment. Une excellente offre à ne pas rater !

MacBook Air M2 : un ordinateur performant dans un format ultra nomade

Vous avez besoin d’un ordinateur fiable et performant pour travailler n’importe où dans les meilleures conditions possibles ? Que vous soyez étudiant, freelance ou salarié, le MacBook Air M2 est une référence incontournable. Compact, léger et élégant, il conjugue design premium et puissance maîtrisée.

Avec son écran Liquid Retina de 13,6 pouces, ce MacBook Air offre une image d’une grande finesse. Sa définition de 2560 x 1664 pixels et sa luminosité de 500 nits assurent un excellent confort de lecture, même en plein soleil. Pour les réunions en visioconférence, la webcam en Full HD garantit une image nette et professionnelle.

Sous sa coque en aluminium, la puce Apple M2 dévoile 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Elle n’est certes pas la dernière génération de puce conçue par Apple (ni même l’avant-dernière), mais elle reste une valeur sûre pour la productivité, la création et les tâches intensives comme le montage vidéo. À cela s’ajoutent 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go pour un démarrage rapide et un travail fluide au quotidien.

Avec un poids plume de seulement 1,24 kg, le MacBook Air M2 se glisse facilement dans un sac. Son autonomie impressionnante de 18 heures vous permet de tenir toute une journée – et même plus – sans avoir à chercher une prise.