Samsung The Frame 2024 : la magnifique TV de 65 pouces passe à petit prix pour les French Days !

Vous rêvez depuis longtemps de vous offrir l’iconique TV Samsung The Frame mais vous êtes rebuté par le prix ? Et si on vous disait qu’actuellement vous pouvez vous offrir la version 65 pouces de 2024 pour moins de 1000 € ? On vous explique tout ci-dessous.

Réussir à intégrer une grande télévision dans sa décoration intérieure, c’est souvent mission impossible. Quand elle est éteinte, on se retrouve avec un grand rectangle noir disgracieux en plein milieu de son salon. C’est bien dommage mais heureusement Samsung a fait le même constat et a décidé d’y remédier avec sa série de téléviseurs haut de gamme The Frame.

The Frame signifie le cadre en Français. Et pour cause puisqu’elle transforme votre TV à écran plat en œuvre d’art quand elle n’est pas utilisée pour passer totalement inaperçue. Bluffant et très réussi !

À l’occasion des French Days, Boulanger casse le prix de cette magnifique TV QLED dans sa version 65 pouces de 2024. Habituellement en vente pour 1290 €, elle voit son prix chuter à seulement 999 €, soit une baisse de prix conséquente de 291 €.

La TV Samsung The Frame 2024 de 65 pouces est en promotion !

La Samsung The Frame est un téléviseur qui se fond dans votre intérieur sans rompre l’harmonie de votre décoration. Elle est pensée pour s’intégrer naturellement dans votre espace de vie en se transformant en véritable œuvre d’art une fois en veille.

Accrochée au mur comme un cadre, la The Frame vous permet d’afficher vos propres photos ou de choisir parmi une galerie riche de plus de 2 500 œuvres disponibles via l’Art Store. Grâce à son câble ultra fin et à son boîtier déporté facilement dissimulable dans un meuble, elle offre une esthétique épurée et très discrète.

Dotée d’un capteur de mouvement, la TV s’éteint complètement lorsqu’aucune présence n’est détectée dans la pièce. Une fonction utile pour réduire votre consommation énergétique sans avoir à intervenir manuellement.

Autre gros point fort de ce modèle QLED 2024 de 65 pouces, il dispose d’une dalle mate certifiée sans reflets. C’est donc un téléviseur parfaitement adapté pour une utilisation dans une pièce baignée de lumière pour une expérience visuelle sans gêne. Son taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz, et le mode EyeComfort ajuste automatiquement la luminosité pour s’adapter à l’environnement et préserver vos yeux.

Propulsée par le processeur Quantum Processor 4K, cette TV convertit tous vos contenus en Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels) à l’aide de l’intelligence artificielle. Côté connectivité, elle tourne sous Tizen OS et embarque le Wi-Fi, le Bluetooth, un port Ethernet, quatre ports HDMI ainsi que trois ports USB.