Xiaomi 15 et 15 Pro : leur fiche technique se précise quelques mois avant leur annonce

Alors que Xiaomi s'apprête à dévoiler sa nouvelle série de smartphones phares, une nouvelle fuite a fourni des détails sur l'appareil photo et les principales spécifications des très attendus modèles Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro.

Selon plusieurs sources concordantes, les Xiaomi 15 et 15 Pro devraient être les premiers à être équipés du puissant chipset Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Au-delà du processeur, le leaker Digital Chat Station a également mis en lumière d'autres détails clés de la série Xiaomi 15.

Selon lui, le Xiaomi 15 standard devrait être doté d'un écran plat LTPO de 1,5K, d'une configuration maximale de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, et on sait que le smartphone devrait être le premier chez Xiaomi à utiliser un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran. En outre, l'appareil devrait être disponible en noir et en blanc, avec certains modèles arborant une finition en cuir premium et incorporant une nouvelle technologie de batterie avec une densité d'énergie améliorée.

Les Xiaomi 15 pourraient largement améliorer la partie photo

Selon la fuite, le Xiaomi 15 standard sera doté d'une impressionnante configuration à trois caméras, comprenant trois capteurs de 50 mégapixels. L'appareil photo principal sera doté d'un grand capteur de 1/1,3 pouce, complété par un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif 3x. Cette puissante gamme d'appareils photo promet d'offrir une bien meilleure qualité d'image que la génération précédente.

La rumeur veut que le Xiaomi 15 Pro, modèle haut de gamme, fasse aussi passer l'expérience de l'appareil photo à un niveau encore plus élevé. Le célèbre Digital Chat Station affirme que l'appareil sera doté d'un trio d'appareils photo de 50 mégapixels, dont un capteur primaire OmniVision OV50K de 1 pouce, un téléobjectif Sony IMX882 avec zoom optique 3x et un objectif ultra grand-angle. Cette combinaison devrait donc surpasser les capacités de l'appareil photo de son prédécesseur, le Xiaomi 14 Pro, notamment en termes de performances au téléobjectif et d'efficacité énergétique.

Bien que les spécifications du Xiaomi 15 Pro encore restent largement confidentielles, on s'attend à ce qu'il soit doté d'un écran 2K, conformément à la stratification habituelle de la gamme de produits phares de Xiaomi. Il reste maintenant à attendre encore quelques semaines pour connaître davantage de détails sur les deux appareils.