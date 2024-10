Xiaomi 15 : découvrez le smartphone sous tous les angles avec ces photos officielles

Le constructeur n'a pas attendu la date de sortie des Xiaomi 15 pour les dévoiler. Il a publié des photos officielles permettant d'admirer les deux modèles sous toutes les coutures.

Ceci n'est pas une fuite. Alors que le lancement des Xiaomi 15 approche à grand pas, le constructeur chinois n'a pas attendu que trop de photos se baladent sur Internet pour dévoiler le design complet de ses futurs smartphones haut de gamme. Il a choisi de les poster lui-même sur le réseau social Weibo. On peut donc voir à quoi vont ressembler les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro dans ce qui est en quelque sorte une avant-première officielle. Pas de révolution, la silhouette des deux modèles reste semblable à celles des Xiaomi 14.

Voici à quoi vont ressembler les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro

Commençons avec le Xiaomi 15 standard, ici dans sa couleur lavande. Comme attendu, les tranches sont plates et les coins arrondis. On retrouve l’îlot photo arrière carré et imposant, avec l'intégration d'un module laser. Ce dernier se sert du rayon pour mesurer la distance entre un objet et la caméra, permettant une mise au point plus précise et des photos plus nettes. Le flash est désormais situé en dehors de l'îlot.

Le Xiaomi 15 Pro a quant à lui été dévoilé dans un coloris vert qui tranche avec le noir ou le gris que nous avions déjà pu voir jusqu'ici. Présenté comme “plus fin, plus puissant et plus raffiné” que son prédécesseur, l'écran du mobile devrait afficher une diagonale de 6,78 pouces. Avec seulement 8,35 mm d'épaisseur et 213 g attendus sur la balance, il ne risque pas de déformer vos poches.

Les deux versions embarqueront le processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm, dont les performances donnent envie. La partie photo ne sera pas en reste avec, pour le modèle Pro, un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif également de 50 MP, et un capteur selfie de 32 MP. Rappelons que les Xiaomi 15 seront lancés en Chine le 29 octobre 2024, mais qu'il faudra sûrement attendre 2025 pour mettre la main dessus en France.

Source : Weibo