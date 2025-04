Les SMS, c’est fini : une majorité de téléphone a déjà tourné la page en France, et ça s’accélère

Le RCS qui remplace les SMS est désormais compatible avec la majorité des téléphones et autres smartphones en circulation en France. Les quatre opérateurs proposent cette technologie à leurs abonnés – qu'ils soient sur Android ou sur un iPhone récent.

Vous préférez utiliser l'application de messagerie par défaut sur votre smartphone – plutôt qu'une alternative comme WhatsApp ? L'envoi de texto reste très populaire en France, mais une véritable révolution est en marche pour dépoussiérer le protocole des SMS – avec une nouvelle formule enrichie, plus sociale avec son lot de réactions par smileys, et globalement plus pratique.

Le fameux remplaçant du SMS s'appelle RCS. Un protocole qui dote la messagerie par défaut d'à peu près tous les smartphones récents connectés à un opérateur compatible de capacités proches d'autres messageries instantanées. Le tout avec une vaste compatibilité, au delà des clivages Android versus iPhone.

La révolution est en marche dans les textos

Apple a en effet accepté d'ajouter le RCS sur tous les iPhone compatibles avec iOS 18.En conséquences, selon une étude de l'A2fr, 38,1 millions d'appareils sont compatibles avec la technologie, soit 60% du parc en circulation. Alors même que les quatre opérateurs (Free, Orange, SFR et Bouygues) ont activé la technologie sur leur réseau.

De quoi sonner la mort des textos classiques que vous devrez voir apparaître de moins en moins souvent dans vos notifications. L'étude révèle d'ailleurs que la technologie progresse désormais à une vitesse fulgurante. Puisque 85% des appareils en circulation pourraient bénéficier du RCS d'ici la fin de l'année 2025.

Outre le côté plus interactif des textos, le RCS ajoute de nouvelles façons de communiquer avec vos proches ou d'autres professionnels. L'envoi de photos et de vidéos se fait en pleine qualité et ne provoque pas la facturation de MMS. Il y a également des nouveautés comme le partage de position, ou les appels Visio un peu à la manière de ce que permet depuis longtemps FaceTime, par défaut, sur les iPhone.

Grâce au RCS, partager sa localisation avec un ami que vous devez retrouver en ville peut se faire directement via l'application de messagerie par défaut. Vous pouvez voir lorsque votre ou vos correspondants sont en train d'écrire. Il devient en outre possible de créer des conversations de groupe, par exemple avec votre famille. Et vos communications sont désormais chiffrées de bout en bout.

L'étude de l'A2fr explore l'impact de cette technologie sur les entreprises et les marques. Avec un constat : de plus en plus de campagnes de publicités exploitent la richesse du RCS. Le taux d'ouverture de ce type de messages serait de 80% – alors même que la réception de SMS classiques suscite davantage de distance.

On peut sans doute souhaiter que la progression de cette technologie ne s'accompagnera pas d'une augmentation de spam reçus par les clients mobiles de l'hexagone. Espérons également que les cybercriminels ne s'appuieront pas sur des messages RCS pour mener des tentatives de phishing plus difficiles à déceler…