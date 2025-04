Avec iOS 19, l’iPhone va enfin obtenir une fonction phare déjà disponible chez Samsung

Des années après Samsung, l'iPhone va finalement se doter d'une fonction d'affichage de bureau optimisé lors d'une connexion à un écran externe. La mise à jour iOS 19 devrait ajouter cette option.

Apple va présenter iOS 19 le 9 juin 2025 lors de sa traditionnelle Worldwide Developers Conference (WWDC). Mais on en sait déjà un peu sur cette mise à jour à venir, qui devrait faire la part belle à un tout nouveau design inspiré de visionOS.

Selon MajinBu, un leaker prolifique qui partage régulièrement des informations sur les futurs produits d'Apple, iOS 19 va apporter un semblant de mode bureau à l'iPhone. Celui-ci permettrait d'accéder à une interface mieux optimisée que celle de base lorsque l'on connecte le mobile à un écran externe. D'après la source, seuls les iPhone équipés d'un port USB-C supporteraient cette fonctionnalité. Les anciens modèles avec connectique Lightning ne devraient pas être en mesure d'en bénéficier.

L'iPhone et l'iPad deviennent toujours plus des outils de bureau

Cela rappelle bien évidemment le fameux mode DeX de Samsung, déployé sur les Galaxy haut de gamme du constructeur depuis de nombreuses années. Le mode DeX permet de connecter un smartphone ou une tablette compatible à un moniteur (avec ou sans fil) afin de profiter d'un espace d'affichage plus important tout en disposant d'une interface adaptée à un usage de bureau.

Jusqu'ici, les iPhone proposaient un mode miroir, qui duplique simplement l'écran du mobile sur l'écran externe. Mais cette fonction est très limitée et peu pratique à utiliser. Les performances ne sont pas au rendez-vous (on constate une certaine latence), la prise en charge de la souris n'est pas des plus habiles et l'interface, pensée pour le tactile, n'est pas efficace.

MajinBu ajoute que, dans la même idée, iPadOS 19 va lui aussi améliore l'expérience desktop sur iPad, pour les utilisateurs qui ont recours au Magic Keyboard. Quand le clavier est connecté, l'interface s'adaptera et affichera la barre de menus en haut, comme sur macOS. Apple veut semble-t-il uniformiser son écosystème. Autre nouveauté, iPadOS 19 apporterait Stage Manager 2.0, une amélioration du mode multitâche qui rendrait la gestion des applications et des fenêtres plus fluide et plus pratique, pour une meilleure productivité.