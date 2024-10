Xiaomi 15 et 15 Pro officiels : voici les premiers smartphones Android avec une puce Snapdragon 8 Elite

Xiaomi vient de dévoiler ses nouveaux fers de lance, les Xiaomi 15 et 15 Pro. Il s’agit des premiers appareils équipés du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, et ceux-ci arrivent à peine une semaine après la puce de Qualcomm.

Xiaomi a enfin officialisé ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 15 et 15 Pro. Ceux-ci arriveront en Europe au premier trimestre de l’année prochaine, et sont pour l’instant exclusifs à la Chine. Au programme, une montée en puissance assez significative grâce au Snapdragon 8 Elite, mais aussi une fiche technique plus haut de gamme que la génération précédente.

Le nouveau processeur, gravé en 3 nanomètres et doté du CPU Oryon, promet des performances exceptionnelles. Selon Qualcomm, cette nouvelle architecture offre une amélioration de 45 % des performances et 44 % d'efficacité énergétique par rapport à son prédécesseur. Le GPU Adreno n'est pas en reste, avec des gains de 40 % tant en performance qu'en efficacité.

Quelle fiche technique pour les Xiaomi 15 et 15 Pro ?

Le Xiaomi 15 Pro se distingue par son écran OLED incurvé de 6,73 pouces, affichant une définition 2K (3200 x 1440 pixels). Cette dalle utilise la nouvelle technologie M9 de TCL CSOT, permettant d'atteindre une luminosité maximale impressionnante de 3200 nits (sur 25% de sa surface) tout en réduisant la consommation d'énergie de 24 %. Le taux de rafraîchissement adaptatif varie entre 1 et 120 Hz grâce à la technologie LTPO.

Côté photo, le 15 Pro arbore fièrement un système triple capteur développé en partenariat avec Leica. L'appareil principal de 50 MP utilise le capteur Sony LYT-900 avec une ouverture f/1.44, accompagné d'un téléobjectif périscopique de 50 MP (équivalent 120mm) et d'un ultra grand-angle de 50 MP offrant un champ de vision de 115 degrés.

Pour alimenter le tout, Xiaomi a intégré une imposante batterie de 6100 mAh dans le Pro, tandis que le modèle standard embarque un accumulateur de 5400 mAh. Il s’agit ici d’augmentations conséquentes par rapport à la génération précédente. Les deux modèles supportent la charge rapide 90 W en filaire et 50 W en sans fil. Le système de refroidissement a également été amélioré, avec une augmentation de 14 % de la surface de dissipation thermique sur le Pro.

Le Xiaomi 15 “standard” n'est pas en reste avec son écran plat OLED de 6,36 pouces aux bordures ultra-fines de 1,38 mm. Il devient le smartphone aux bordures les plus fines du marché. Il partage le même processeur que son grand frère et propose également un triple module photo 50 MP certifié Leica, bien que les spécifications des capteurs diffèrent légèrement.



Les deux modèles sont proposés avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X, associés à un stockage UFS 4.0 allant jusqu'à 1 To. Ils tournent sous HyperOS 2.0, la nouvelle interface de Xiaomi basée sur Android, et bénéficient d'une certification IP68 contre l'eau et la poussière.

Quels tarifs pour les Xiaomi 15 ?

En termes de tarification, le Xiaomi 15 Pro démarre à 5299 yuans (environ 685 euros) pour la version 12/256 Go, tandis que le Xiaomi 15 est proposé à partir de 4499 yuans (environ 582 euros). Les deux modèles seront disponibles en plusieurs coloris, dont une édition spéciale “Liquid Silver” présentant un effet ondulé unique sous la lumière.

Le lancement est prévu pour le 31 octobre en Chine, avec une disponibilité internationale qui sera annoncée ultérieurement. On imagine qu’il faudra patienter jusqu’au MWC en février 2025 pour voir les smartphones arriver chez nous. Les prix ayant légèrement augmenté en Chine, on peut aussi s’attendre à une augmentation en France. Avec ces nouveaux flagships, Xiaomi établit clairement ses ambitions pour 2024, en attendant l'arrivée probable du Xiaomi 15 Ultra dans les premiers mois de 2025.